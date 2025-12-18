Patricia Fernández 18 DIC 2025 - 22:28h.

Así ha sido la entrada de Juan con el maletín al plató de 'Gran Hermano 20' durante la gran final

Los finalistas de 'Gran Hermano 20' alucinan al revivir sus castings en la última fiesta: "¡Qué fuerte!"

Compartir







Raúl, Cristian, Rocío y Aquilino querían escribir su nombre en la historia de 'Gran Hermano' como el ganador de la edición y llevarse el maletín, el que llevaba al plató Juan, el anterior ganador del reality, que entraba con toda la energía que merecía la mágica noche de la final.

"¿Dónde está el maletín?", se preguntaba Jorge Javier Vázquez y el que se hiciera con este como ganador de la anterior edición, entraba al ritmo de la música por las puertas del plató acompañado de bailarines. Los que animaban el plató con un baile, con el maletín en la mano, que terminaba con todos los colaboradores, familiares y exconcursantes de pie y pasando un divertido momento en directo.

Juan deja el maletín en el plató para la gran final de 'Gran Hermano 20'

Al terminar, Jorge Javier Vázquez compartía unas palabras con Juan en medio del plató, al que agradecía estar en esta importante noche y le explicaba el motivo por el que no había querido participar en este momento de baile: "De verdad, no te sientas mal, cuando me sacan en algún sitio, como cuando voy al teatro y pretenden sacarme, me entra pavor y me quedo..."

"Algún día tenemos que bailar juntos", respondía Juan a esto y el presentador decía algo más: "Pero en la intimidad". Antes de invitar a Juan a sentarse en el sofá para presenciar la gran final de 'Gran Hermano', ya con el maletín en medio del plató para el momento de proclamar el ganador.