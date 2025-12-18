A las puertas de la final, los expulsados de ‘Gran Hermano 20’ eligen los momentazos que lo cambiaron todo

Gran Hermano 18 DIC 2025 - 21:00h.

Los expulsados de ‘Gran Hermano 20’ se mojan antes de la final: los momentazos que, para ellos, lo cambiaron todo, ¡dale play!

Con la final de ‘Gran Hermano 20’ a la vuelta de la esquina, la conversación en torno al reality se intensifica. Esta noche se coronará al ganador de la edición entre Aroa, Raúl, Cristian y Aquilino, pero antes de ese desenlace, hay quienes ya tienen claro qué escenas han marcado de verdad esta temporada.

En exclusiva para esta web, varios de los concursantes expulsados han hecho balance de su paso por el programa y han señalado los momentos que, para ellos, resumen mejor el espíritu de ‘Gran Hermano 20’. Conflictos, salidas inolvidables y enfrentamientos que todavía siguen dando que hablar forman parte de una selección que conecta directamente con lo más comentado de la edición.

A pocos días de la final, quisimos saber qué recuerdos siguen más vivos entre quienes vivieron la experiencia desde dentro y cómo valoran ahora, con distancia, los episodios que marcaron la convivencia. Entre los protagonistas que responden se encuentran concursantes que protagonizaron algunas de las tramas más intensas del programa, desde discusiones que tensaron la casa hasta despedidas que dejaron huella tanto dentro como fuera de Tres Cantos. Momentos que, con el paso de las semanas, se han convertido en referencias inevitables de esta edición.

Además, en un contexto en el que ‘Gran Hermano 20’ encara su recta final con la audiencia pendiente de cada gesto de los finalistas, este repaso sirve también para entender qué tipo de edición ha sido y por qué determinados conflictos o escenas han pesado más que otros en la memoria colectiva del reality. Ahora, cuando todo está a punto de decidirse, sus reflexiones aportan una mirada distinta y complementaria a la de los finalistas. Una forma de volver a mirar ‘Gran Hermano 20’ justo cuando está a punto de cerrar una etapa… y abrir el debate final. Dale play.

Con 'Gran Hermano 20' a punto de resolver su gran final, hay una pregunta que sobrevuela tanto dentro como fuera de la casa: ¿qué tipo de concursante quiere realmente la audiencia para ganar? No es casualidad que este debate resurja ahora, en un momento en el que los finalistas representan perfiles muy distintos y el voto del público parece más imprevisible que nunca.

