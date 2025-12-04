Oriana Marzoli y sus problemas para convivir en un reality como 'Gran Hermano 20': "Hay gente muy cochinita"

Gran Hermano 04 DIC 2025 - 19:55h.

La colaboradora de Telecinco y exconcursante de 'Gran Hermano VIP' nos cuenta qué es lo que más detesta de compartir con extraños bajo el mismo techo

Oriana Marzoli explica cómo le ha afectado su relación más tormentosa: "No sé por qué me pasa eso"

Oriana Marzoli es una auténtica reina de los realities. Ha pasado por varios formatos no solo en España sino también en América latina donde se hizo muy conocida. Y no solo como concursante sino también como colaboradora. Sin embargo, ya con unos años de experiencia en la materia, hay cosas de la convivencia en los espectáculos de telerrealidad que no está dispuesta a tolerar. Así nos lo ha contado en esta entrevista.

"Hay gente que es muy cochinita", dijo sin tapujos cuando le preguntamos qué le parecía lo más difícil de la convivencia. Con sus típicos gestos histriónicos nos ha dejado en claro el profundo desagrado que le generan algunos comportamientos que ha visto en este tipo de formatos. "Hay niñas que lavaban las braguitas y las dejaban colgadas en la casa...Me parece de las cosas más horteras y ordinarias".

No conforme con esos dardos, seguramente direccionados hacia algunas personas concretas, destacó que ella es una persona "normal", y que no está dispuesta a compartir con los que están "cu-cú": "Uno no sabe a lo que se enfrenta".

De 'Gran Hermano' a 'La isla de las tentaciones', Oriana Marzoli se resiste a los realities

Contra lo que pueda pensarse, Oriana no quiere buscar la fama a toda costa. Así como hoy elige no convivir en una casa como la de 'Gran Hermano', pese a haber concursado tanto en 'Gran Hermano Vip' en España como en 'Grande Fratello Vip' de Italia, tampoco estaría disponible para pisar 'La isla de las tentaciones'.

Su opinión sobre acudir como tentadora es tan lapidaria como la que le merece la convivencia. Dale Play para escucharla.

El nuevo rol de Oriana Marzoli: consejera sentimental

Este año, además del vlog que lleva en Mediaset Infinity 'Algo pasa con Oriana', donde puede guionar su propia vida para dar a conocer lo que quiere que su público vea, fue colaboradora en el dating show de la misma plataforma, 'El loco amor', que llegó a su fin la semana pasada. Allí, tal como nos dijo en una entrevista, supo desplegar otras virtudes muy diferentes a lo que se había visto de ella en los realities.

Según nos explicó, ha aprendido mucho haciendo este formato y quedó muy contenta con el trabajo que ha realizado: "Me han felicitado mucho porque me he comportado de otra manera. A lo mejor se ha visto otra faceta de mí. Yo creo que la gente está acostumbrada a lo mejor a verme más en realities. Entonces, no me habían visto en una postura más madura y aconsejando".