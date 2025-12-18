Gran Hermano 18 DIC 2025 - 23:35h.

Durante la gran final de ‘Gran Hermano 20’, los concursantes ya expulsados hacen balance de la edición y se atreven a señalar quién creen que merece ganar el reality, ¡dale play!

Lo que no soportaría Cristina Tárrega en una convivencia como la de 'Gran Hermano'

Compartir







La gran final de ‘Gran Hermano 20’ ya está aquí y la expectación no deja de crecer. Raúl, Cristian, Rocío y Aquilino se juegan esta noche el ansiado maletín, pero antes de que se conozca el veredicto del público, quienes ya han vivido la experiencia desde dentro también tienen su propio favorito.

En exclusiva para esta web, Aroa, Desireé, Joon, José Manuel, Mamadou, Patricia y Paula han señalado quién creen que merece ganar ‘Gran Hermano 20’. Los exconcursantes se han mojado y han elegido entre Raúl, Cristian, Rocío y Aquilino, valorando aspectos como la evolución dentro de la casa, la forma de afrontar los conflictos, la convivencia diaria y la conexión con la audiencia. Cuatro perfiles muy distintos que representan caminos opuestos hacia la final… y un único ganador.

Sus respuestas dejan claro que no siempre gana el que mejor estrategia tiene, sino quien consigue mantenerse fiel a sí mismo y resistir la presión del encierro durante meses. Un análisis que aporta una mirada diferente justo cuando todo está a punto de decidirse.

Con la final en pleno desarrollo y el público pendiente de cada detalle, las opiniones de los expulsados suman tensión al desenlace de la edición. ¿Coincidirán sus elecciones con el resultado final? Dale play y descubre a quién eligen como ganador de ‘Gran Hermano 20’.

Los expulsados de ‘Gran Hermano 20’ eligen los momentazos que lo cambiaron todo

Esta noche se coronará al ganador de la edición entre Aroa, Raúl, Cristian y Aquilino, pero antes de ese desenlace, hay quienes ya tienen claro qué escenas han marcado de verdad esta temporada. En exclusiva para esta web, varios de los concursantes expulsados han hecho balance de su paso por el programa y han señalado los momentos que, para ellos, resumen mejor el espíritu de ‘Gran Hermano 20’. Conflictos, salidas inolvidables y enfrentamientos que todavía siguen dando que hablar forman parte de una selección que conecta directamente con lo más comentado de la edición. Dale play.