Con 'Gran Hermano 20' a punto de resolver su gran final, hay una pregunta que sobrevuela tanto dentro como fuera de la casa: ¿qué tipo de concursante quiere realmente la audiencia para ganar? No es casualidad que este debate resurja ahora, en un momento en el que los finalistas representan perfiles muy distintos y el voto del público parece más imprevisible que nunca.

Por eso, varios de los concursantes del reality han sido directos y se han pronunciado sobre esta cuestión clave, y en exclusiva para esta web. Almudena (quinta expulsada), Diego (tercer expulsado), José Manuel (sexto), Mamadou (séptimo) y Paula (octava) han reflexionado sobre qué cualidades creen que conectan hoy con el espectador… y sus respuestas dejan entrever una lectura muy interesante del concurso.

Más allá de nombres propios, todos ellos coinciden en que el ganador de 'Gran Hermano' ya no se construye solo desde el juego o la estrategia. El contexto actual del programa, marcado por redes sociales, clips virales y una audiencia cada vez más emocional, ha cambiado las reglas. Hoy pesan otros factores: la capacidad de generar conversación, de implicarse en la convivencia y, sobre todo, de provocar una reacción en quien mira desde casa.

La pregunta no es nueva, pero sí especialmente pertinente en esta edición. A lo largo de la historia del reality, el público ha coronado perfiles muy distintos: desde concursantes carismáticos y defensores de valores, hasta estrategas sin complejos, historias de superación personal o personajes cuya mayor baza fue la naturalidad. 'Gran Hermano' ha demostrado una y otra vez que no existe una fórmula exacta para ganar.

Ahora, con cuatro finalistas que no podrían ser más diferentes entre sí, la incógnita vuelve a estar sobre la mesa. ¿premiará la audiencia la coherencia, la emoción, el espectáculo o la autenticidad? Los exconcursantes creen tener la clave, pero la decisión final, como siempre, está en manos del público. Las respuestas completas y el análisis de los exhabitantes de la casa, en el vídeo que encabeza esta noticia. Dale play.

