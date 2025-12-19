El segundo finalista de 'Gran Hermano 20' ha hecho balance de su trayectoria y experiencia dentro del reality

Juan Quintana, un año después de ganar 'Gran Hermano': “Fue mágico, hoy vivo una etapa plena y feliz”

Compartir







La vigésima edición de 'Gran Hermano' finalizó durante la noche de ayer con Rocío Gallardo como ganadora con la que pudimos hablar en exclusiva tras tener en sus manos el maletín con los 300.000 euros del premio. En segunda posición quedó Cristian que ha sido el concursante que más tiempo ha permanecido aislado. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues porque entre las novedades que ha presentado este año el programa, además de una renovada casa, se hizo un concurso previo llamado 'Uno de GH 20' en el que varios aspirantes entraron en una casita para mostrar sus mejores personalidades y convertirse en concursantes oficiales de 'Gran Hermano'.

La gran final de este minireality, presentada por Nagore Robles, tuvo como finalistas a Joon y Cristian que, por decisión de la directora de casting, Teresa Colomina, y de la audiencia, ambos entraron como concursantes en esta nueva edición junto al resto de compañeros.

Primeras palabras de Cristian tras ser el segundo clasificado

Tras una emocionante votación y la expulsión de Raúl (quedó en cuarta posición) y de Aquilino (tercer puesto), Cristian y Rocío abandonaron la que ha sido su casa durante 42 días y viajaron hasta plató donde les recibió Jorge Javier Vázquez. La audiencia decidió que Rocío fuese la ganadora, pero Cristian - como nos ha contado él mismo en la exclusiva entrevista que puedes ver en el vídeo que encabeza la noticia - está muy contento por este segundo puesto, pues no se imaginaba que podía quedar finalista: "Llegando hasta aquí no me lo imaginaba".

Cristian considera que de esta experiencia ha sacado un gran aprendizaje, sobre todo, porque ahora se quiere mucho más a sí mismo. Si hubiese ganado los 300.000 euros del premio, al concursante le hubiese gustado comprarse una casa para él y para su hija, pero Rocío le ha hecho una promesa para que pueda cumplir el sueño de la pequeña.

Así fue la final de 'Gran Hermano 20'

Pudimos ver una parte de lo que se vivió en la final de 'Gran Hermano 20' que estuvo cargada de emoción y con los familiares con los nervios a flor de piel. Uno de los momentos más emocionantes de la noche fue la actuación de Juan Quintana, ganador de 'Gran Hermano 19' junto con su equipo de bailarines. Los finalistas de la edición fueron recibidos en plató con la gente gritando su nombre y aplaudiendo mientras se reencontraban con su familiares. Desde detrás de las cámaras, pudimos ver los nervios de los familiares ante el último veredicto y la posterior celebración en plató tras anunciar a la ganadora.

Dale al play para ver todo lo que ocurrió en la final.