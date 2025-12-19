Almudena no ha dado señales a lo largo del día por un motivo... ¡y aquí te lo contamos!

Almudena se ha ausentado en subir contenido a sus redes sociales, lo que ha extrañado profundamente a sus seguidores pues, desde que arrancó su edición de 'La isla de las tentaciones', la andaluza no ha parado de mostrarles su día a día.

Sin embargo, todo tiene una explicación que Almudena no ha dudado en dar. En una 'storie' de su salón, la pareja de Darío en el reality escribe: "Hoy estoy un poco desaparecida por aquí y este es el motivo". Pero, ¿a qué se refiere realmente?

El motivo de la desaparición de Almudena

Si analizamos la imagen, a la izquierda encontramos un árbol de Navidad perfectamente decorado y que va con la época en la que nos encontramos. Sin embargo, lo importante es lo que aparece en la televisión... ¡El logo de 'Stranger Things'! "Estoy enganchadísima. Cuando estuve en Madrid y vi que se estrenaba dentro de poco, pensé 'Me tengo que poner al día' porque se me había olvidado todo", confiesa.

Además, concluye su aparición generando un poco de 'hype': "Y, además, esta mañana os he grabado unas cosas que... GUAUU". Por último, desea un buen finde a sus niñas. "El mío va a ser de grabar cositas y descansar... Que llevo varias semanas intensitas pero... ni en mis mejores sueños. Os quiero", añade antes de incluir una cajita de pregunta para conocer los planes de sus seguidores el finde.

