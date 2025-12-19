Laura Ceballo 19 DIC 2025 - 17:36h.

El tentador no ha podido evitar compartir una imagen en la que aparece convertido en santo

Almudena se deja llevar y se besa con Borja en su noche más especial en 'La isla de las tentaciones 9': "Ha sido mágico"

El beso de Almudena y Borja en 'La isla de las tentaciones' ha llenado las redes sociales de reacciones y memes. Tal y como ocurrió en Villa Playa, donde todos celebraron por todo lo alto que la andaluza diera el paso de besarse con su tentador favorito tras pasar semanas destrozada por las imágenes de su novio, Darío Linero, son muchos los espectadores que han también se han alegrado al ver este momento en sus pantallas.

Un beso de lo más aplaudido y comentado. El propio soltero ya ha compartido con todos sus seguidores cómo se sintió cuando Almudena y él se besaron por primera vez. Ella lo definió como "mágico" mientras charlaba con el equipo del programa, y él ha utilizado su perfil en redes para expresarse: "Hacia años que no me ponía tan nervioso con un beso… ¡espero que lo hayáis disfrutado una tercia parte de lo que yo!".

Ha sido precisamente a través de su cuenta donde ha compartido uno de los muchos memes que desde entonces circulan por las redes. Y no solo eso. El soltero de 'La isla de las tentaciones 9' ha reaccionado al ingenio que están mostrando algunos de los seguidores del programa.

El San Borja de la suerte

El meme muestra una imagen de Borja convertido en santo, un Borja que han bautizado como 'El San Borja de la suerte'. En la foto, aparece con una aureola en la cabeza y vestido como si, efectivamente, de un santo se tratara. En la parte baja de la foto, un pergamino con su título: "San Borja, patrón y sanador de corazones rotos".

Además, va acompañada de un mensaje: "Habéis llegado al San Borja de la suerte, dadle me gusta y compartidlo para tener un 2026 lleno de buena fortuna". Borja no ha podido evitar compartirlo y reaccionar: "Se os va de las manos", ha escrito en sus stories acompañado de unos cuantos emojis riéndose.