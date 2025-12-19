Lara Guerra 19 DIC 2025 - 20:46h.

Niko Malvaux, pareja de Ruth (La isla de las tentaciones 7') se pronuncia sobre la última edición de 'LIDLT'

Borja reacciona a uno de los memes que protagoniza en redes tras su beso con Almudena en 'La isla de las tentaciones 9': "Se os va de las manos"

Compartir







'La isla de las tentaciones 9' sigue su curso y algunos participantes de otras ediciones como Niko Malvaux, el concursante que fue junto a Ruth González se ha posicionado en sus redes sociales sobre cada una de las parejas de la nueva edición.

Niko Malvaux ha querido hablar en sus redes sociales mediante preguntas de sus seguidores sobre esta edición. En primer lugar, le cuestionan sobre qué pareja considera que va a salir siendo pareja del programa tras la hoguera final, sin embargo, confiesa que el que todos se hayan puesto los cuernos es un claro indicio de que no: "No lo se, pero que después de ponerse todo el mundo los cuernos me demuestran que amor real no hay en ninguna de las parejas. O sea que...¿Quién puede salir juntos? La verdad que no lo sé".

Por otro lado, recibe un comentario sobre la pareja de Darío y la de Helena: "Lógicamente Almudena ha hecho un concurso muy bueno así que de chicas estoy de acuerdo y de chicos también. Enrique me está gustando mucho, cuando se emociona me recuerda a mi en esa emoción de querer a una persona tanto".

Niko Malvaux: "El concurso de Rodri me ha gustado muchísimo"

Además, añade que "el concurso de Rodri a mí me ha gustado muchísimo y Juanpi no me cae mal, fijaros que me ha gustado mucho, no sé por qué le ha caído tanto hate. Pero, Rodri en ese último punto de la última noche antes de la hoguera y decirle 'no quiero dormir contigo, he aguantado todo el programa y no la quiero cagar en el último momento...para mí chapó, fue brutal". Por último, confiesa que "podría haberse acostado con Olatz porque vio a Helena acostarse con Barranco y aún así no lo hizo, ahí me demostró muchísimo. Si que es verdad que cayó en la tentación, pero me gustó mucho".