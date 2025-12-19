La madre de Juanpi y Sandra Barrios se han vuelto a ver las caras semanas después de su hoguera en 'La isla de las tentaciones 9'

Carmen, la madre de Juanpi, se reencuentra con Sandra en la hoguera de 'La isla de las tentaciones 9' ¡y termina rota al enterarse de todo lo que ha pasado!

Sandra y Carmen, la madre de Juanpi, se vieron las caras hace algunas semanas en una hoguera de alto voltaje en ‘La isla de las tentaciones 9’, en la que no faltó ni la tensión ni los reproches. Un reencuentro de lo más impactante que ahora, tiempo después, ha vuelto a tener lugar en ‘El debate de las tentaciones’.

Suegra y nuera han tenido la oportunidad de volver a estar la una frente a la otra y han podido hablar de todo aquello que no pudieron decirse en su momento. Un careo en el que no han faltado las lágrimas y donde hemos visto a las dos sincerarse como nunca lo habían hecho antes.

El reproche de Sandra a Carmen, madre de Juanpi

Tal y como han contado en ‘El debate de las tentaciones’, Carmen, la madre de Juanpi, llamó a su consuegra por teléfono al poco de tener su hoguera con Sandra y le contó todos los detalles del enfrentamiento con su hija y las imágenes que había visto de ella.

Sin embargo, tal y como contado la participante de ‘La isla de las tentaciones’, la versión que le contó su suegra a su madre distaba mucho de la realidad: “Quedaste con ella y no le contaste la verdad. Estuvo reventada hasta que yo llegué”, decía. Un reproche al que se le han sumado otros tantos.

Sandra pide perdón a su suegra por insultarla

En su lacrimógeno reencuentro tampoco han faltado las disculpas. Al tenerla justo delante, la participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ no ha podido contener la emoción y ha dado el paso de pedir perdón a su suegra con unas sinceras palabras.

Entre otras cosas, se a excusado por todos los insultos que le ha dedicado a Juanpi durante toda la experiencia y que, indirectamente, involucraban a la madre de este: “No estoy orgullosa y te pido perdón por si te han dolido las palabras”, decía.

Sandra Barneda revela un secreto de la hoguera de Sandra y Carmen

Durante el encuentro de suegra y nuera, Sandra Barneda ha querido revelar uno de los secretos mejor guardados del programa y, con el permiso de la dirección de ‘El debate de las tentaciones’, ha explicado cómo se gestó el reencuentro entre Carmen y la novia de Juanpi.