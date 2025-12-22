Gerard pone celosa a Claudia tras jugar con Andrea y desata una guerra en 'Villa Playa'

Las noches de pasión de Claudia y Gerard revolucionan ‘Villa Playa’ y provocan el enfado de Sandra en 'La isla de las tentaciones 9': “Ten respeto”

A pesar de la reconciliación tan apasionada que tuvieron Claudia y Gerard en Villa Playa, dejando en vela a sus compañeras, parece que las cosas entre ambos no son tan sólidas como piensa la de Mallorca. Durante una fiesta, los participantes de 'La isla de las tentaciones 9' han jugado a la botella. El soltero ha tenido que enfrentarse a una prueba muy 'hot', y ha dudado al escoger a qué chica se lo hacía.

Esto no ha sentado nada bien a Claudia, que ha notado a Gerard diferente: "Me sé su juego, me lo sé a la perfección", afirmaba ella. A continuación, para subir más la tensión en la villa de las chicas, Gerard ha escogido a Andrea, haciendo que Claudia estallase como nunca porque se siente "vacilada" por el tentador: "Ni me mires, déjame en paz. ¡No le meto un cabezazo...!", afirmaba la novia de Gilbert llena de rabia al ver cómo el de Tomelloso le pasaba el hielo a Andrea.

"No entiendo por qué no te controlas, no le des una satisfacción. Si él hace eso, pues vete a bailar con otro", le aconsejaba el soltero de Sandra. Claudia ha confesado que debería haber ignorado a Gerard, pero su impulsividad le ha hecho reaccionar de esa manera, mostrando su enfado durante toda la noche.

El tenso 'cara a cara' de Andrea y Claudia

"A Gerard no le has quitado", comenzaba la mallorquina recriminándole a su compañera que se haya dejado pasar el hielo por el tentador. Claudia ha mostrado su lado más celoso con Andrea, que se ha justificado porque ella no tiene la culpa de que Gerard la haya escogido en el juego. "Estoy parece un chiquipark en vez de 'La isla de las tentaciones'. Estoy preocupándome por mi pareja y me hacen preocuparme de sus cosas. Estoy cansada y he estallado", afirmaba la asturiana.

Durante una conversación en la habitación con Gerard y Almudena, Andrea se ha abierto y ha expresado, entre lágrimas, lo que siente por los celos de su compañera. "Lo que no puede ser es que yo, por jugar un poco con la nueva, Claudia se vuelva loca. Estoy hasta los coj**** de tus actitudes", decía el soltero, cuando ella le ha echado de la habitación: "No me dirijas la palabra más", terminaba él.

La tensión ha estallado en Villa Playa y ha provocado una crisis sin precedentes llena de reproches. Claudia y Andrea han discutido sobre esta situación: "Es tu movida. Una noche que juego y vienes a recriminármelo a mi. Vete a decírselo a él", decía la asturiana muy enfadada. Por su parte, Claudia se ha disculpado por su comentario y le ha dicho que le da "rabia" que la esté "utilizando" para ponerla celosa.

Claudia y Gerard hacen las paces besándose apasionadamente

Tras su enfrentamiento en la habitación, Gerard y Claudia han continuado peleando en el jardín. La discusión ha subido de tono y el resto se ha marchado para dejarles solos, pero la tensión ha acabado transformándose en una pasión inesperada con besos y reproches mezclados. Ambos han terminado en la habitación dejándose llevar por los deseos de la piel entre las sábanas de Villa Playa.