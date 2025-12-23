Enrique se rompe a llorar en la hoguera mixta al escuchar unas palabras de su novia Andrea en Villa Playa

Enrique rompe su 'trío amoroso' en 'La isla de las tentaciones 9' junto a Érika y Noelia decantándose por una de ellas: "Ha puesto en duda mi relación"

Compartir







Si algo está claro, la hoguera mixta está cargada de tensión entre los habitantes de Villa Montaña y las de Villa Playa. Los reproches, puyas y ataques entre ellos son constantes, especialmente entre Juanpi y Almudena. El gaditano se ha visto acorralado y le ha pedido a Enrique ayuda para defenderle: "Hermano, ataca que me estás dejando solo aquí. Dos contra uno", afirmaba él.

En ese momento, el asturiano ha intentado intervenir para echarle un cable a su compañero, pero almudena, que estaba fuera de si, ha arremetido contra él. Juanpi ha visto más imágenes de Sandra con Andrea: "Yo le doy lo mismo que él, pero está en una nube. No sé por qué me ha cambiado", reconocía él tras ver una conexión entre su novia y el soltero.

Sandra Barneda ha hablado con Enrique sobre sus miedos por perder a Andrea, y ha recordado su última hoguera donde se rompió tras ver las imágenes de su novia. Él, por su parte, ha explicado que en esta hoguera está más confiado: "He visto cómo van avanzando los días y he sabido valorar a mi pareja. Me he enterado de cosas que yo no hacía por ella y ahora me estoy dando cuenta que tengo que mejorar. Yo he estado fatal y me he dado cuenta que, a lo mejor no confiaba tanto en ella".

"¿Estás diciendo diciendo esto para que las chicas se lo transmitan a Andrea?", preguntaba la presentadora como toque de atención al asturiano, pues estaría incumpliendo las normas en tal caso. "Estoy siendo yo porque lo he pensado un montón de veces", respondía Enrique. Almudena no ha podido contener la risa porque le ha parecido que Sandra Barneda tenía razón.

Enrique, destrozado y entre lágrimas

Las imágenes de Andrea han sorprendido, y de qué manera, a Enrique. En el video, ha visto a su novia con Gerard, pero él ha confiado en ella, afirmando que "son solo juegos". Pero lo que no se esperaba y le ha molestado de verdad es un comentario de su pareja: "No puedo vivir amargada por él. No creo que salga con mi novio", decía Andrea.

Enrique se ha girado muy enfadado y ha estallado: "La confianza en el put* culo. Que dice que no va a salir conmigo de aquí", decía mostrando su indignación. El asturiano ha reconocido errores durante su relación, pero quiere cambiarlos: "Me he dado cuenta que no la he sabido valorar. No sé cómo ha aguantado conmigo", explicaba Enrique.

En ese momento, se ha roto y, con la voz temblorosa y al borde del llanto ha continuado. "No quiero llorar, me da rabia que mi pareja diga esto. Me duele porque siento mucho por esta mujer. Me he dado cuenta aquí", reconocía. Almudena, Claudia, Juanpi y Sandra Barneda han intentado animarle tras empatizar con él. "No me sale hablar, me ha destrozado, me ha matado. Mi corazón me dice que confíe en ella", admitía el asturiano.