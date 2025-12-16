Pedro Jiménez 16 DIC 2025 - 00:39h.

Así ha sido el giro total de los acontecimientos de Enrique en 'La isla de las tentaciones 9', con dardo incluido

Almudena tira la 'tablet' contra el fuego y acaba destrozada en 'La isla de las tentaciones 9' tras la duras confesiones de Darío: "¡No me puedes romper más!"

Compartir







Enrique apenas lleva tres semanas en 'La isla de las tentaciones 9' y ya parece tener claro quién va a ser su tentadora en 'Villa Montaña'. No obstante, como hemos visto en la entrega que Telecinco ha emitido este lunes, ha formado parte de un 'trío amoroso'... que es posible que haya quedado ya resuelto.

Y es que en primer lugar, Enrique volvería de su segunda hoguera en esta edición de 'La isla de las tentaciones 9' y tendría una distendida charla con Noelia. Una charla que era cortada por Cristina, que comentaría a lo lejos que al joven se le notaba de lejos que la tentadora le gustaba: "Esa sonrisa solo te sale cuando hablas con Noelia", apuntaría la tentadora de Darío.

Sin duda, Noelia se ha mostrado muy cercana con Enrique en los últimos días en la villa, puesto que este se ha sentido en más de una ocasión "rayado" al ver que puede fallarle a su pareja, o al menos, tener esa sensación. Noelia, por su parte, le daba un consejo: "Déjate llevar. Al fin y al cabo vienes para eso. Tú puedes estar muy enamorado, pero sabes lo que mereces en tu vida y lo que tienes que llegar a permitir y lo que no".

En una de las fiestas de los chicos, concretamente en la 'pool party', el tonteo entre Enrique y Noelia se oficializaría después de que la tentadora 'jugase' con él en un momento dado poniéndole a prueba ante la atenta mirada del resto de los integrantes de la villa.

Un giro total de los acontecimientos

Pero en un giro total de los acontecimientos, Enrique se marcharía en un momento dado con Érika a por agua al interior de la villa y el joven se abriría ante la tentadora, con un dardo incluido a Noelia: "Ella ha puesto en duda mi relación... no la acabo de pillar. Pero a ti sí. Eres buena". Algo que también piensa Érika: "Yo también te he calado. Eres bueno...".