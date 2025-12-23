Los colaboradores coinciden en que Mari sí revive sentimientos y emociones del pasado con Gilbert tras su noche más intensa en 'La isla de las tentaciones 9', aunque dudan de que exista un amor real por parte de él, ¡dale play!

La noche más intensa de Gilbert y Mari en 'La isla de las tentaciones 9' no solo hizo saltar la luz de la tentación en Villa Montaña, sino que también ha abierto un intenso debate entre los colaboradores del programa. Tras su reencuentro, los besos y una velada marcada por la nostalgia y la atracción, la gran pregunta es clara: ¿siente realmente Mari algo más por su expareja?

Para Andrea Bueno, la respuesta es afirmativa. La colaboradora considera que el pasado pesa mucho en esta historia y recuerda que Gilbert fue una figura clave en la vida sentimental de Mari. “Fue la primera persona con la que hizo tantas cosas y eso no se olvida”, apunta, aunque matiza que no percibe la misma intensidad emocional por parte de él.

En la misma línea se muestra Fani Carbajo, quien va un paso más allá al subrayar la importancia del vínculo emocional que les une desde hace años. Para ella, el hecho de que fuera su primer amor y su primer tonteo hace inevitable que existan sentimientos. Eso sí, Fani es clara: una cosa es que haya emociones y otra muy distinta que puedan acabar siendo pareja. Más crítico se muestra Manuel González, que sí reconoce atracción entre ambos, pero pone el foco en la falta de implicación emocional de Gilbert. Mientras que Suso Álvarez ofrece una visión más templada.

Así, mientras Gilbert duda entre su conexión con Mari y su situación con Claudia, el debate está servido. Los colaboradores coinciden en que el pasado entre ambos es innegable, pero discrepan sobre si lo que siente Mari es amor… o simplemente una intensa nostalgia que ha despertado en la isla. Dale play y únete al debate.

Esta inesperada tentación deja abiertas muchas incógnitas: ¿Se trata de una simple tentación basada en la nostalgia o de sentimientos que nunca llegaron a apagarse del todo? ¿puede una antigua historia reavivarse en ‘La isla de las tentaciones’ o solo quedan cenizas de lo que fue? ¿Es posible volver a enamorarse de un ex? Los colaboradores de 'Vamos a ver' reflexionan sobre ello. Los colaboradores de 'Vamos a ver' responden: ¿Dónde hubo fuego, cenizas quedan? Pepe del Real lo tiene claro: "Más le vale que queden cosas, que aproveche". Dale play y únete al debate.