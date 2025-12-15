Tras el rechazo de Noelia, Gilbert vuelve a acercarse a su ex, Mari, y admite que aún quedan chispas; los colaboradores de ‘Vamos a ver’ analizan si donde hubo fuego quedan cenizas, ¡dale play!

Las imágenes inéditas de ‘El debate de las tentaciones’ han vuelto a poner el foco sobre Gilbert, uno de los protagonistas más imprevisibles de ‘La isla de las tentaciones 9’. Tras el rechazo de Noelia, el novio de Claudia ha tomado una decisión que nadie esperaba: comenzar a tentarse con Mari, su exnovia de hace años. Una situación que ha abierto un nuevo debate entre los seguidores del programa y que los colaboradores han analizado tras ver la evidente complicidad entre ambos en Villa Montaña.

Un pasado que vuelve a encenderse

Juegos sensuales, continuos acercamientos y una conversación clave en las hamacas han dejado claro que entre Gilbert y Mari existe algo más que confianza. El concursante no ha dudado en reconocerlo ante las cámaras: “A lo mejor un poquito de chispa sí que queda”, admitía, siendo consciente de que este acercamiento no sentará nada bien a Claudia.

Para Gilbert, la falta de respeto que siente por parte de su novia justifica este nuevo paso en su experiencia: asegura sentirse cómodo con Mari y reconoce estar reviviendo sensaciones del pasado, especialmente una fuerte atracción que creía superada. Las palabras de Gilbert han generado todo tipo de interpretaciones. ¿Se trata de una simple tentación basada en la nostalgia o de sentimientos que nunca llegaron a apagarse del todo?

Mientras tanto, Claudia continúa su particular estrategia en Villa Playa. Tras el freno de Gerard, decidió tentarse con Aitor como forma de provocar celos, algo que ha quedado reflejado en nuevas imágenes inéditas. Sus comentarios sobre Gerard y Andrea no han pasado desapercibidos y ya han generado críticas en plató, incluso entre quienes hasta ahora la habían defendido. Con Gilbert mirando al pasado y Claudia avanzando sin mirar atrás, la gran pregunta sigue en el aire: ¿puede una antigua historia reavivarse en ‘La isla de las tentaciones’ o solo quedan cenizas de lo que fue? ¿Es posible volver a enamorarse de un ex? Los colaboradores de 'Vamos a ver' reflexionan sobre ello. Pepe del Real lo tiene claro: "Más le vale que queden cosas, que aproveche". Dale play y únete al debate.

¿Cómo reaccionará Claudia al ver las imágenes de Gilbert tonteando con su ex, Mari?

Hasta ahora, Claudia ha sido el foco por su primera infidelidad, pero la pregunta que viene es inevitable: ¿qué pasa cuando el otro también provoca? ¿Se justifica? ¿Se victimiza? ¿Se enfada… aunque ya haya cruzado límites? Y aquí está el truco del clic: no se trata solo del “tonteo”, sino de cómo se va a reposicionar Claudia cuando el espejo le devuelva algo parecido: Gilbert tentándose con su ex, Mari. En el vídeo, Lucía Sánchez, Manuel González, Suso Álvarez y Claudia Martínez anticipan el tipo de reacción que puede tener… y sobre todo, qué lectura hará el público: si será un enfado “por amor” o por orgullo. Dale play.