Mari y Gilbert activan la luz de la tentación tras una noche de pasión en Villa Montaña

Gilbert cae en la tentación en 'La isla de las tentaciones 9' y ¡se besa con su exnovia, Mari, delante de todos!: “¡La metralleta sale!"

Tras el cambio de rumbo de Gilbert, que dejó de conocer a Noelia para centrarse en su expareja, Mari, los dos han conseguido avanzar y dar nuevos pasos juntos en su experiencia en 'La isla de las tentaciones 9'. Después de su acercamiento y varios besos, ambos han decidido pasar la noche en la habitación del mallorquín: "Esta cama ya ha probado dos tipos de carne", afirmaba la soltera.

Mari ha confesado una ilusión adolescente que le provoca Gilbert: "Es como si hubiesen vuelto la niña de 14 años y el niño de 16, pero de diferente manera", reconocía, afirmando encontrarse contenta ante esta segunda oportunidad que están viviendo.

Los dos se han metido en la cama fundiéndose en un abrazo. Gilbert y Mari ha recordado su relación pasada y él le ha dicho que, en el fondo, sigue siendo la misma. El tonteo entre ambos ha terminado en varios besos y caricias llenas de pasión. Y poco a poco, la temperatura de la habitación ha ido subiendo como en Villa Playa entre Claudia y Gerard.

"Me hubiese gustado dar un paso más"

Esta pasión ha continuado, dejándose llevar entre las sábanas de Villa Montaña, lo que ha hecho estallar la 'luz de la tentación' de la villa de las chicas, se que se enteren porque estaban todas dormidas. Gilbert y Mari han disfrutado de una noche de amor, hasta que han decidido parar e irse a dormir.

El mallorquín se ha sincerado sobre lo que siente con su expareja: "Hay muchas ganas entre Mari y yo. Me hubiese gustado dar un paso más, pero estoy en duda con Claudia... Dar un paso más con Mari no me importaría", admitía Gilbert al hablar de su noche más apasionada durante su paso por el programa.