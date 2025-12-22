La novia de Juanpi analiza su paso por 'La isla de las tentaciones 9' y confiesa qué cambiaría de su experiencia en el reality

El beso entre Almudena y Borja divide a los colaboradores de 'La isla de las tentaciones 9': “No hay que aplaudirlo”

Compartir







¿Conseguirá la última pareja no ser infiel en 'La isla de las tentaciones'? La novena edición de este reality está suponiendo todo un reto para las parejas que no han conseguido ignorar a la tentación ni en 'Villa Playa' ni en 'Villa Montaña'. Enrique y Andrea, que ha sido la última pareja en incorporarse al reality, han visto cómo sus compañeros están muy avanzados con sus correspondientes solteros y lo duro que es vivir una hoguera en la isla. La última infidelidad que hemos presenciado ha sido la de Almudena que, tras ver a Darío besarse con Cristina, se ha dejado llevar con Borja. La andaluza explicó - en una entrevista en exclusiva para esta web - que ha sido muy duro volver a revivir ese momento y verse a sí misma en ese estado de nervios.

Sandra Barrios hace balance de su experiencia en 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra y Juanpi entraron a 'La isla de las tentaciones' para demostrarse que podían confiar el uno en el otro. Según Juanpi, tiene dos personalidades: el malo y el bueno. El primero de ellos es el que le ha sido infiel a todas sus parejas y, aunque en un primer momento decía que a Sandra nunca le había puesto los cuernos, la gaditana ha descubierto en varias hogueras que su novio ha tenido varios deslices antes de entrar en el reality: "¿Cuántos cuernos he tenido? Desgraciado, ¿tú crees que yo veo un hilo de amor y que confío en esa asquerosidad? Yo no le he fallado fuera de aquí, encima es gilipoll*, me pone los cuernos y lo cuenta aquí", chilló Sandra al descubrir una nueva infidelidad.

Ahora que ha podido ver su experiencia desde fuera, hay cosas que sí que cambiaría de su paso por el reality: "Cambiaría el no perder tanto las formas y no decir tantas palabrotas porque lo veo y me da un poco de vergüenza". La andaluza ha analizado también sus reacciones a cada imagen de Juanpi y los límites que ambos cruzaron en el programa.

Infidelidad sexual o emocional: ¿qué es peor?

En 'La isla de las tentaciones' estamos viendo que se pueden dar todo tipo de conexiones ya sean de tipo sexual o emocional. Las parejas sienten que tienen una "conexión real" con sus solteros y que va más allá de una atracción física. Algunos concursantes marcan sus límites en el contacto físico, y otros ven con más miedo que sus parejas sientan complicidad con la otra persona. ¿Qué les molesta más a los famosos? Claudia Martínez, Hugo Pérez, Lara Tronti o Jessica Bueno han respondido a la pregunta dando sus motivos y lo que han vivido a través de su experiencia.

Dale play a los vídeos para ver la entrevista al completo y las respuestas de los famosos.