Pedro Jiménez 26 DIC 2025 - 16:59h.

El algecireño se ha acordado de su tremendo enfrentamiento con Claudia al reencontrarse con ella en las esperadas hogueras mixtas

El pasado lunes comenzaron en 'La isla de las tentaciones' las esperadísimas hogueras mixtas y la tensión reinaría por completo con un Juanpi chocando de manera continua con Almudena, pero sobre todo con Claudia.

Un enfrentamiento que va a ser difícil de olvidar para todos, pero sobre todo para el algecireño, puesto que en alguna que otra ocasión se le veía superado e incluso en un momento dado le pedía ayuda a Enrique, quien también participó en este estreno de las hogueras mixtas.

Pues bien, precisamente Juanpi no ha podido evitar recordar ese momento de tensión absoluta y en sus redes sociales, concretamente en Instagram, ha publicado un post haciendo alusión a esa situación.

"Me estoy volviendo loco"

"Mis pesadillas ahora suenan así", dice Juanpi en el vídeo, en donde aparece cortándose el pelo y, después de escuchar una de las frases de Claudia en donde le echa en cara que ella a su pareja "no le ha puesto los cuernos" pero él sí, sale corriendo envuelto en la "locura".

Una locura que no duda en mencionarla junto al vídeo: "Me estoy volviendo loco", lo que podríamos interpretar como un dardo a Claudia y a esas palabras que se las dijo en más de una ocasión y que Juanpi negó por completo (según él solo le puso los cuernos a Sandra una vez fuera del programa).