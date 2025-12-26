Sandra Barneda ha querido mandar un mensaje a los espectadores del debate de 'La isla de las tentaciones 9'

Sandra Barneda, que siempre tiene palabras acertadas para cada momento, ha querido aprovechar su altavoz en ‘El debate de las tentaciones’ para hablar sobre un tema que afecta a bastantes personas en estas fechas tan señaladas, ya que son muchos los que se ven forzados a pasar la Navidad en soledad.

Todo ha comenzado cuando Terelu Campos ha asegurado que llevaba soltera una década: “Ahora soy una mujer feliz, sola desde hace diez años”, apuntaba la colaboradora. “No tengo infelicidad ni necesidad”, añadía.

Una declaración que ha sido muy alabada por la presentadora de ‘La isla de las tentaciones 9’, que ha querido hablar sobre lo importante que es saber estar solo: “Tenemos que aprender a sentirnos felices, a tener amigos, a tener una vida social rica y, si en ese momento no tienes pareja, no hay que sentirse mal”, apuntaba.

Sandra Barneda habla de la soledad no elegida

Ha sido en ese momento cuando Terelu Campos ha querido hacer una puntualización: “Lo importante es la soledad elegida, la impuesta es dolorosa”, decía. Una frase llena de verdad que ha dado pie a que Sandra Barneda dé un discurso de lo más emotivo sobre aquellos que pasan solos estas fechas tan señaladas.

La presentadora de ‘La isla de las tentaciones 9’ ha querido hablar sobre aquellos que no tienen a nadie para compartir la Navidad y ha hecho una petición a la sociedad: “Aplicadlo a estos días, te encuentres a quien te encuentres”, decía, tras decir en voz alta un importante consejo que, tal y como ella misma ha dicho “salva vidas”.

“Hay una soledad tremenda y dediquemos estos días a acordarnos de eso. No todo el mundo tiene la fortuna de sentirse acompañada, hay gente que está sola”, terminaba diciendo Sandra Barneda en un discurso cargado de emoción y verdad.

