Las chicas de 'Villa Playa' aprovechan para echar en cara a Juanpi sus infidelidades a Sandra fuera del programa

Gerard escoge a Andrea en el juego más caliente de 'Villa Playa' y Claudia estalla como nunca en 'La isla de las tentaciones 9': "Te está utilizando"

Compartir







Desde el momento en el que Sandra Barneda convocaba a través de megafonía a Claudia y Almudena para ir a la hoguera esa misma noche, las chicas de 'Villa Playa' tenían claro que iba a ocurrir algo fuera de lo habitual.

Unas sospechas que confirman al ver quien entra por el pasillo de las antorchas: Juanpi y Enrique. "Qué sed de sangre", dice satisfactoriamente la pareja de Gilbert. Ellos, al ver concretamente a Claudia, señalan "¡Una soltera!" justo antes de cantar la canción de Lunay y Bad Bunny.

"¡Vamos a contar mentiras, tralalá", le cantan ellas a Juanpi. "Tú no tienes derecho a hablar", le indica la pareja de Sandra a Claudia. "¿Sabes la diferencia entre tú y yo? Para empezar, yo no le he puesto los cuernos fuera a mi pareja y tú sí, así que cállate", le responde ella. "¡Vergüenza te tenía que dar!", le dice Almudena acercándose a él.

Sin embargo, Juanpi no reconoce haber hecho nada fuera con otras chicas: "¿Tú que sabes de mi vida? No tienes ni idea". "Lo que vas alardeando. Encima, eres tonto. Si lo haces cállate, que encima eres tonto", le señala Claudia.

Todos reaccionan juntos a las imágenes fogosas de Sandra con Andrea. "Yo ya he visto esta película. Ya no me da ni asco, ya me da igual. Veo esto y parece que ya lo he visto antes, es como un déjà vu", comenta Juanpi. Sin embargo, esta afirmación desata las críticas de las chicas tales como "Te vas a hartar de verla" o "¿Qué te da igual? Qué poco te ha durado a ti el amor, qué poco hijo".

"No quiero formarla más", asegura el andaluz. Además, él les deja caer cómo le habló a su madre en su visita a República Dominicana, a lo que ellas responden automáticamente: "¿Y cómo te referiste tú a su madre?".

Tras continuar viendo imágenes de Sandra y Andrea bajo las sábanas y no obtener ninguna reacción de su pareja, Almudena comenta: "Ni siente, ni padece". "Yo quiero ver cuando se arrepienta, esto no lo quiero ver más", le indica a la presentadora mientras vuelve a su sitio. "No se va a arrepentir, si está con un hombre de los pies a la cabeza", afirma Claudia.

No obstante, hay algo en las imágenes que llama la atención del andaluz: la risa de su pareja pues nunca la había escuchado hasta ahora. "Pues menos mal que no estás en nuestra villa porque entonces la verías cayéndosele la baba y riéndose todo el día" o "Es la persona más feliz de la villa", son las reacciones de sus compañeras.

La actitud de impasividad de Juanpi lleva a Sandra Barneda a preguntarle qué siente por su novia. "Yo no siento lo que sentía antes por ella", confiesa pues, según asegura, le ha roto. Un comentario que desata la risa en Almudena: "Me hace gracia que me diga que tiene el corazón roto, lo siento. No veo que tenga el corazón roto por actuaciones y por cómo estás actuando".

Es en este momento cuando Claudia y Almudena le reprochan las veces que le ha sido infiel a su compañera fuera del programa. "¡Lo de los cuernos dos veces no decirlo más porque es mentira! Se ha malinterpretado, yo no he dicho eso en ningún momento", estalla Juanpi contra ellas. "¡Eres un mentiroso!", le increpa la pareja de Darío pues, además de esto, le niega otras afirmaciones que ella misma ha escuchado durante las hogueras.

"Te huele a baba de Borja", le dice el andaluz antes de pedirle que se siente. "Qué bien que todo lo que tengas que decirme sea eso, campeón", le responde Almudena dándole toques en el hombro. Al escuchar sus recriminaciones pide ayuda a Enrique: "¡Son dos contra uno!". "¡No os pongáis así, podéis ser personas y respirar!", contesta la pareja de Andrea.

Juanpi da más detalles sobre la noche en la que fue infiel a Sandra: "Eso no son cuernos"

En las hogueras mixtas de 'La isla de las tentaciones', Claudia y Almudena aprovechan para echar en cara a Juanpi las infidelidades que han descubierto a lo largo de la experiencia. Sin embargo, el andaluz no entiende por qué le llaman mentiroso: "¿Cómo vas a decir por qué Juanpi? ¿Tú le habías dicho a tu novia que le habías puesto los cuernos dos veces?".

"¡¿Dos veces?! Estoy flipando, ¿qué estáis hablando?", responde incrédulo levantándose del sitio. Ellas se lo explican con un elevado tono de voz, pero él se niega a hablar así.

Al hacerse el silencio, la pareja de Sandra da explicaciones sobre lo que sucedió aquella noche: "Cuernos no eran para mi. Yo salí de fiesta y una niña se metió en el reservado y yo la eché porque yo tenía novia. Subía y la echaba, subía y la echaba. Al final pues una mierd*, le cogí el culo, un besito por aquí... No fueron cuernos, para mí eso no son cuernos".

El argumento por el que no le contó este suceso a Sandra si no fue una infidelidad es porque "iba a ser otra pelea más". Sin embargo, los reproches no paran de volar de un lado a otro hasta que vuelve a salir el tema de los cuernos: "¡¿Y a ti cómo te vemos?! Encima, diciendo en las imágenes que le has puesto dos veces los cuernos a tu novia. ¡Encima eres tonto! Lo que hemos visto y tu novia también lo ha visto". "Estoy tranquilo porque yo sé lo que he hecho", responde él.