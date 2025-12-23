¡Helena elige irse con Barranco de 'La isla de las tentaciones 9' ante el dolor de Rodri! Y el tentador toma una decisión definitiva: "Ya sabes lo que hay"

¡No te pierdas un avance del próximo programa de 'La isla de las tentaciones 9'!

Tras descubrir Almudena los tocamientos de Darío y Cristina bajo las sábanas, una nueva entrega de 'La isla de las tentaciones 9' nos desvelará al completo al reacción de la andaluza, completamente al límite y estallando como pocas veces la hemos visto en su aventura en República Dominicana.

Además, viviremos una nueva hoguera mixta, protagonizada esta vez por Darío y Gilbert, por un lado, y Sandra y Andrea, por otro. Una hoguera en donde saltará la tensión y algún que otro participantelo lo dará todo para justificar sus actos en su villa... y algunos como Darío se pondrán muy pero que muy nerviosos. Pero lejos de la tensión, la hoguera también se llenará de lágrimas y confesiones inesperadas.

Confesiones que no solo llegarán desde la hoguera, puesto que Almudena nos dejará alguna que otra en la villa que se puede traducir en que, conforme pasan los días para ella en 'Villa Playa', cada vez "tiene las cosas más claras"... ¡y según ella, "por primera vez en once años"!

¡Unas hogueras mixtas con apariciones estelares!

Pero sin duda, hay algo que va a cambiar por completo la experiencia de las parejas en 'La isla de las tentaciones 9', concretamente tras este inicio de hogueras mixtas que ha arrancado este lunes: diferentes solteros irrumpirán en las hogueras para sorpresa de los chicos, llenando los encuentros de muchísima tensión... y también de momentazos.