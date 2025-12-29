Almudena ha querido hablar con Andrea tras enterarse de que no la defendió en la hoguera mixta

Claudia y Almudena cargan contra Juanpi en las hogueras mixtas de 'La isla de las tentaciones 9', mientras él pide ayuda a Enrique: "¡Dos contra uno!"

Las hogueras mixtas de ‘La isla de las tentaciones 9’ han dado para mucho y en ellas se han producido tensos desencuentros como el de Darío y Sandra, ya que esta última no ha dudado en dar la cara por su amiga Almudena, algo muy diferente a lo que ha hecho Andrea, que ha preferido mantenerse en silencio cuando no se hablaba de su tema.

Una actitud que ha sido muy criticada por Almudena que, al enterarse de que no había dado la cara por ella, no ha dudado en hacerle más de un reproche: “¿Y por qué no has dicho nada, si tu estás en la onda? (..) Podrías haber echado una manilla”, decía.

La novia de Darío se ha mostrado muy sincera y tajante con ella y sus palabras han tenido consecuencias, ya que, horas después, la pareja de Enrique no ha podido evitar romperse, cuando Sandra Barneda le ha preguntado qué había pasado en las hogueras mixtas.

Andrea se disculpa con sus compañeras tras las hogueras

En una reunión con sus compañeras, Andrea ha querido disculparse con ellas por no estar a la altura durante la hoguera mixta: “Estoy muy decepcionada conmigo misma y sé que mis compañeras también lo pueden sentir así”, empezaba diciendo.

“Quiero pedirles disculpas a las tres”, continuaba, antes de dedicar unas palabras a cada una de ellas: “Me siento un poco mala compañera, pero mi cabeza estaba en otro lado”, decía para rematar sus disculpas en una escena de lo más tensa.

Andrea se derrumba al ver las imágenes de Enrique con Érika

La cabeza de Andrea se encontraba en otro lado, en concreto, en la otra villa. Al ver las imágenes del acercamiento de su novio con Érika, la joven no podía evitar derrumbarse. En ellas, se escuchaba a Enrique cuestionando la relación con su novia: “Con ella estoy forzando cosas que contigo me salen natural”, apuntaba.

Entre lágrimas, Andrea ha afrontado esas palabras como ha podido y ha terminado derrumbándose: “Se está olvidando de todo lo que tenemos en nuestra relación, que he dado mi vida por la relación”, declaraba ella.