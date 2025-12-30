Belén Ro, nueva concursante oficial de 'GH DÚO': "Me paso al otro lado"
La mítica colaboradora también concursará en el 'reality' de Telecinco junto con otros socialités como Anita Williams
Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'
¡Ya es oficial! Belén Rodríguez se suma al listado de participantes de 'GH DÚO'. Lo hemos podido saber en directo en 'El tiempo justo', donde la mítica colaboradora de televisión anuncia que estará dispuesta a todo en la próxima edición del 'reality' de Telecinco.
Así ha anunciado que participará en el concurso
"Me paso al otro lado, de colaboradora de realities a concursante de realities. Por la presente, os confirmo que soy concursante oficial de 'GH DÚO'", ha lanzado como podemos escuchar en el vídeo que acompaña a esta noticia.
Su compañera Marta López no daba crédito al saber que Rodríguez se suma así al casting que ya forman otros socialités como Anita Williams, Raquel Salazar o Antonio Canales. "¡No me lo puedo creer!", explotaba en directo la madrileña.
Será la primera vez que Belén Rodríguez participe en un 'reality'. ¿Podrá sobrellevarlo? ¿Cómo viviremos su estancia en la casa más famosa de la televisión?
Marta López, además, no dudaba en lanazarle un claro mensaje en directo cuando se ha conocido la noticia de que Rodríguez participa en 'GH DÚO'. "es muy fácil sentarte en el plató y ponernos verdes. Ya verás cuando estés dentro lo difícil que es estar", le transmite.