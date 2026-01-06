Jessica Bueno, Oriana Marzoli, Tania Mediana o Gloria Camila han reflexionado sobre las relaciones y si las segundas oportunidades son buenas tras una mala racha

¿Las tentaciones sacan a la luz necesidades no cubiertas? Los colaboradores lo tienen claro: "Cuando piensas en otra persona…"

'La isla de las tentaciones 9' se ha convertido en un fiel reflejo de cómo son las relaciones amorosas entre los jóvenes hoy en día. El amor está marcado por las redes sociales, el pasado y la curiosidad por las nuevas personas que conocemos en diferentes ámbitos de nuestra vida. Los colaboradores de 'Vamos a ver' hicieron una profunda reflexión sobre la evolución de las relaciones sentimentales y la manera que en la que se ve en la actualidad el compromiso entre dos personas que se quieren. En esta línea, las famosas de nuestro país también han pensado en cómo pueden las parejas afrontar su futuro tras pasar por una difícil situación.

¿Éxito o derrota? Las famosas reflexionan si una relación puede salir más fortalecida o está abocada al fracaso

Las relaciones de pareja han sido uno de los temas más comentados en el último debate que les hemos planteado a algunos de los rostros más conocidos de nuestro país que ha girado alrededor de una pregunta: ¿puede una relación que ha pasado por celos intensos o engaños salir reforzada? Las opiniones que las famosas e influencers han compartido en exclusiva para esta web nos han dado algunas pistas interesantes de cómo es su percepción tras sus pasadas experiencias.

Jessica Bueno planteó una reflexión que va directa al corazón de la cuestión: "Cuando han pasado tantas cosas ahí... Mucho trabajo psicológico tienes que hacer para poder perdonar y olvidar". Su respuesta, llena de matices sobre el trabajo emocional y la reconstrucción de la confianza, abre un debate serio sobre si simplemente “superar” una infidelidad es suficiente o si requiere algo más profundo… pero puedes ver sus declaraciones al completo dando play al vídeo que encabeza esta noticia.

Por su parte, Gloria Camila fue más optimista y habló de la importancia del amor, la responsabilidad afectiva y la madurez emocional. Según ella, si hay una base sólida y ambos miembros trabajan con honestidad, "una segunda oportunidad podría ser imposible".

Oriana Marzoli, experta en relaciones un tanto tormentosas, fue mucho más tajante que sus compañeras Para ella, pasar por celos intensos y engaños es una “pérdida de tiempo” y un desgaste emocional que no conduce a nada bueno, especialmente si no hay crecimiento personal de por medio.

¿Duele más una infidelidad emocional o sexual?

Cada persona es diferente y, por este motivo, en las parejas pueden haber límites diferentes que deben ser comunicados y puestos en consenso para no llegar a malentendidos o enfados. En 'La isla de las tentaciones' lo primero que marcan las parejas son estos mismos y son los que, una vez se saltan, hacen sonar la luz de la tentación. Muchos participantes ven una infidelidad en una conexión mental, una complicidad y, otros, en lo sexual o en el contacto físico. Para Jessica Bueno, como para muchas personas, la infidelidad emocional puede llegar a ser más devastadora que la sexual. La razón principal que defiende la modelo es que los vínculos que se crean con otra persona pueden llegar a herir tanto o más que un acto físico aislado. Para ellos, no se trata solo de lo que ocurre físicamente, sino de la conexión emocional que se desarrolla en paralelo.

Puedes ver las declaraciones al completo dando play a los vídeos de esta noticia.