Las tentaciones no solo ponen a prueba a las parejas: también destapan verdades incómodas. La decisión de Helena de abandonar 'La isla de las tentaciones 9' con Barranco, dejando atrás a Rodri tras una de las hogueras más duras de la edición, sigue dando mucho que hablar. Lágrimas, reproches, confesiones de amor y perdón no cerrado marcaron un final que ha removido tanto a los espectadores como a los colaboradores de 'Vamos a ver', que en exclusiva para esta web ponen palabras a lo que muchos vieron en pantalla.

Adriana Dorronsoro es clara y directa. Para ella, no hay lugar a dudas: cuando alguien mira fuera de la relación, algo ya está roto por dentro. “Cuando ya piensas en otra persona que no es tu pareja, ahí tiene que haber carencias”. Pero si hay algo que ha generado especial rechazo entre los colaboradores es la forma en la que algunos participantes hablan de sus parejas delante de todos. Pepe del Real no se muerde la lengua y critica duramente que se aireen intimidades para justificarse: “Hablar mal de tu pareja en público me parece lo peor. Lo que tengas que decir, se lo dices a la cara, no la dejas en evidencia delante de toda España”. Una actitud que, según el periodista, dice más del que habla que del que es señalado.

En este cóctel de reproches, Giovanna González pone el foco en otro punto clave que suele pasarse por alto: la incapacidad de comunicarse dentro de la pareja. Para ella, más que deseo, lo que aflora es inseguridad y celos mal gestionados.

Así, lejos de romantizar las tentaciones, los colaboradores lo tienen claro: no aparecen por casualidad, sino como consecuencia de relaciones deterioradas y necesidades emocionales ignoradas. Una reflexión que vuelve a dejar en el aire una pregunta incómoda: cuando llega la infidelidad, ¿de verdad es el principio del problema… o solo el final anunciado?

Salir de la mano de un tentador o tentadora parece, para muchos, el final feliz de 'La isla de las tentaciones'. Sin embargo, fuera de las villas y lejos de las cámaras, la historia suele ser muy distinta. Y así lo ven los colaboradores de 'Vamos a ver', que se muestran especialmente contundentes con este tipo de finales.

Una visión tajante que vuelve a abrir el debate sobre qué buscan realmente los concursantes cuando deciden abandonar el programa acompañados.