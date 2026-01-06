El colaborador de 'Vamos a ver' ha seguido de cerca la evolución de la pareja dentro de 'La isla de las tentaciones 9' y cree saber lo que decidirán en su último encuentro

El final de 'La isla de las tentaciones 9' está cada vez más cerca. En esta novena edición son siete las parejas que han participado en este reality donde la tentación le echa un pulso al amor. Los colaboradores de 'Vamos a ver' y, en concreto Giovanna González, creen que las parejas que participan en este programa sí que pueden salir reforzadas aunque a la vista está que, a muchas de ellas, República Dominicana les pasa factura.

Esta noche, Juanpi y Sandra volverán a verse las caras en su hoguera final donde comunicarán la decisión que han tomado tras estar un mes separados. ¿Sobrevivirá su relación a un último cara a cara o se despedirán de una vez por todas? Desde que iniciaron su experiencia, la pareja ha vivido uno de los procesos más turbulentos de toda la temporada. Juanpi no solo ha tenido que ver cómo Sandra se dejaba llevar con su soltero favorito, el italiano Andrea, incluyendo los momentos íntimos que dejaron al andaluz completamente roto en hogueras anteriores, sino que además ha tenido que enfrentarse a sus propios errores y confesiones dentro del programa, como las dos supuestas infidelidades que cometió antes de entrar a la isla y de las que Sandra se han enterado viendo las imágenes de la tablet.

Por su parte, Sandra también ha pasado por momentos de alta tensión emocional, creando momentos virales con sus reacciones al enterarse de las infidelidades de su novio, lo que ha generado también el enfado y la empatía de sus compañeras de 'Villa Playa'. Su reencuentro es uno de los más esperados de la edición, ¿qué decidirán?

La opinión de Kike Calleja sobre lo que ocurrirá en su hoguera final

Kike Calleja ha sido uno de los colaboradores que ha seguido la evolución de la pareja con atención y no tiene muchas dudas sobre lo que puede ocurrir: "Ahora que se acerca la hoguera final de Sandra y Juanpi, yo creo que se van a ir cada uno por su lado", ha dicho tajantemente. Para el televisivo esa relación ya no tiene ningún tipo de futuro y, además, se ha posicionado con Sandra: "La que más vale ahí es Sandra"

Los colaboradores revelan cuál es su parte favorita de las hogueras

Las hogueras siguen siendo el momento más intenso y esperado de 'La isla de las tentaciones 9', y los colaboradores del espacio han compartido en exclusiva cuál es la parte que más les engancha de estos enfrentamientos emocionales que marcan la dinámica del reality.

Para muchos de ellos, el atractivo principal de estas hogueras radica en cuando “todo estalla”: las emociones a flor de piel, las lágrimas, los gritos y las decisiones impulsivas que pueden cambiar el rumbo de una relación. Son precisamente esos momentos de alta tensión los que, según comentan, mantienen al espectador pegado a la pantalla y convierten este segmento en el corazón del formato.

Entre quienes han opinado están rostros conocidos como Lucía Sánchez, Manuel González, Suso Álvarez y Claudia Martínez, cuyas impresiones reflejan diferentes formas de vivir esta “montaña rusa” emocional que suponen las hogueras para los protagonistas del programa.

