La reacción de Darío tras lo ocurrido entre Almudena y Borja reabre el debate sobre decisiones y consecuencias, con la opinión de Kike Calleja como foco del análisis, ¡dale play!

¿Las tentaciones sacan a la luz necesidades no cubiertas? Los colaboradores lo tienen claro: "Cuando piensas en otra persona…"

Las hogueras mixtas de Darío y Gilbert con Sandra y Andrea en 'La isla de las tentaciones 9' han dejado uno de los momentos más comentados de la edición. Darío se enfrentaba a unas imágenes que ya intuía, pero que aun así le desbordaron emocionalmente: el beso entre Almudena y Borja, seguido de una noche compartiendo cama y gestos de complicidad que terminaron por hacerle estallar.

El enfado de Darío y una reacción que no convence

Cuando las imágenes comenzaron a emitirse en la tablet, Darío reconocía que esperaba ver un acercamiento entre su pareja y Borja, pero el beso le pilló por sorpresa. Visiblemente molesto, no tardó en cuestionar las intenciones de Almudena: “¿Eso no es venganza? Qué bien, ¿no?”, decía, especialmente dolido al ver cómo en Villa Playa celebraban ese momento.

La tensión aumentaba con las palabras de Sandra Barneda, que no dudaba en señalar que se trataba del beso “más deseado”, provocando aún más incomodidad en el concursante. Lejos de terminar ahí, Darío tuvo que enfrentarse a nuevas escenas en las que Almudena y Borja aparecían durmiendo juntos, intercambiando caricias y besos. Un punto de inflexión que le llevó a verbalizar su desconcierto y su enfado: “Esto ya es un no parar… está haciendo lo mismo que yo. No me lo imaginaba más allá del beso”.

Kike Calleja no se calla nada: "Darío no es ningún caballero"

Ante esta situación, Kike Calleja no ha dudado en posicionarse con claridad, lanzando una de las opiniones más contundentes hasta la fecha sobre el comportamiento de Darío, y en exclusiva para esta web: "Darío tiene lo que se merece", nos ha dicho claro y sin tapujos.

Sin embargo, para Kike el foco no está en lo que hace Almudena ahora, sino en cómo Darío ha gestionado su relación durante el programa. Según el colaborador, ella ha respetado tiempos y sentimientos, mientras que él no puede exigir ahora lo que no supo cuidar antes.

Las palabras de Kike han avivado el debate entre los seguidores del reality: ¿es venganza o una conexión real? ¿Llega Darío tarde a sus reproches? Lo que está claro es que el beso de Almudena y Borja ya se ha convertido en uno de los momentos clave de la edición, y la reacción de Darío, lejos de generar empatía unánime, ha dividido al público… con voces tan claras como la de Kike Calleja inclinando la balanza.

Alexia Rivas destroza a Darío: “Es una red flag con patas”

