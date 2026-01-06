El futuro de Helena y Rodri tras 'La isla de las tentaciones 9': ¿historia cerrada o punto y aparte?

Kike Calleja analiza la decisión de Helena y Rodri en la hoguera final y apunta a que su historia podría no haber terminado tras 'La isla de las tentaciones'

Rodri, de ‘La isla de las tentaciones 9’: "Me ha dolido más que se riese de mí, que se acostase con él"

La hoguera de confrontación entre Helena y Rodri en 'La isla de las tentaciones 9' fue una de las más intensas de la edición y, aunque su desenlace parecía definitivo, el debate sobre lo que puede ocurrir fuera de República Dominicana sigue muy vivo.

Después de que Helena optara por marcharse con Barranco, dejando a Rodri visiblemente roto tras confesar que seguía eligiéndola, la historia no ha terminado del todo para muchos espectadores. Y ahora, Kike Calleja ha puesto sobre la mesa una lectura que cambia el foco del relato, y lo ha hecho en exclusiva para esta web.

El colaborador se muestra convencido de que lo vivido dentro del programa no define necesariamente el final real de la pareja. Para Kike, las decisiones tomadas durante la experiencia responden más al despecho, al dolor acumulado y a las emociones extremas del formato que a una falta de sentimientos auténticos. En su análisis, Helena y Rodri no serían una pareja rota, sino una relación dañada que aún tendría recorrido lejos de cámaras.

Esta visión contrasta con la imagen que dejó la hoguera: Helena apostando por ilusionarse con Barranco y Rodri abandonando el programa completamente hundido. Sin embargo, Calleja apunta a un elemento clave que suele repetirse en el reality: no siempre quien se va con un tentador es quien acaba escribiendo el final real de la historia.

Así, mientras Helena inicia una nueva etapa marcada por la ilusión y el descubrimiento personal, y Rodri digiere una despedida cargada de emociones no resueltas, la pregunta sigue en el aire. ¿Fue una decisión definitiva… o solo un paréntesis provocado por la presión del programa?

La opinión de Kike Calleja reabre el debate y deja claro que, en 'La isla de las tentaciones', el verdadero desenlace casi nunca se decide delante de la hoguera. Dale play y únete al debate.

En exclusiva para telecinco.es, Rodri analizó su paso por 'La isla de las tentaciones 9' y respondió qué habría cambiado de su experiencia y qué sintió durante su hoguera de confrontación con Helena. El madrileño está reviviendo los sentimientos y emociones que experimentó dentro del programa, pero esta vez a través de la pantalla. Para él, ver cómo Helena permitía que Barranco se riese de él fue lo más duro de la experiencia, incluso ha admitido que "le dolió más" que el hecho de que "ella se acostase con él". Dale play para ver la entrevista completa.

¿Las tentaciones sacan a la luz necesidades no cubiertas? Los colaboradores lo tienen claro: "Cuando piensas en otra persona…"

Las tentaciones no solo ponen a prueba a las parejas: también destapan verdades incómodas. La decisión de Helena de abandonar 'La isla de las tentaciones 9' con Barranco, dejando atrás a Rodri tras una de las hogueras más duras de la edición, sigue dando mucho que hablar. Lágrimas, reproches, confesiones de amor y perdón no cerrado marcaron un final que ha removido tanto a los espectadores como a los colaboradores de 'Vamos a ver', que en exclusiva para esta web ponen palabras a lo que muchos vieron en pantalla.