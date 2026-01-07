Cristina Tárrega, Kike Calleja y Omar Suárez se pronuncian sobre qué famosos les gustaría ver dentro de la casa de 'GH DÚO', ¡dale play!

Sonia Madoc, nueva concursante oficial de 'GH DÚO': "¡Yo quiero bailar... toda la noche!"

A un día de que 'GH DÚO' regrese a la parrilla con su cuarta edición, el reality empieza a calentarse fuera de la casa… y no precisamente por lo que ocurre dentro, sino por las expectativas que despierta su casting. Con el estreno fijado para el 8 de enero, la conversación gira en torno a una pregunta clave que, edición tras edición, lo cambia todo: ¿Qué famosos deberían cruzar la puerta como pareja? Y no es una cuestión baladí, 'GH DÚO' vuelve a apostar por lo que mejor sabe hacer: mezclar pasado, presente y emociones.

La lista oficial de concursantes ya confirmados —con nombres como Carmen Borrego, Belén Rodríguez o Antonio Canales— deja claro que esta edición no va a ser complaciente. Son perfiles con historia televisiva, relaciones cruzadas y suficiente bagaje como para que la convivencia no sea un mero trámite. Pero lejos de conformarse con lo anunciado, el debate ya se ha trasladado a los platós. Y ahí entra en juego otro elemento clave del universo 'GH': la especulación.

Las parejas que deberían participar, según los colaboradores

Figuras como Cristina Tárrega, Kike Calleja o Omar Suárez, colaboradores de 'Vamos a ver', han sido algunos de los rostros a los que se les ha planteado esta cuestión, no tanto para confirmar nombres, sino para dibujar el tipo de edición que el público espera: reencuentros incómodos, alianzas inesperadas y dinámicas que trasciendan la simple convivencia. Los tres han opinado y lo han hecho en exclusiva para esta web.

No se trata solo de quién entra, sino de qué historia lleva consigo. Y ahí está la clave del formato: parejas que no siempre llegan en su mejor momento, relaciones que el tiempo no ha cerrado del todo y un encierro que actúa como catalizador.

El 8 de enero la casa volverá a abrir sus puertas. Hasta entonces, el juego ya ha empezado… aunque todavía no sepamos quién moverá realmente las fichas. ¿Y a ti, a qué pareja te gustaría ver en la casa de Tres Cantos?

Dale play y únete al debate.

