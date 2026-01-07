Logo de telecincotelecinco
Logo de GH DÚOGH DÚO
Colaboradores

¿Qué famosos deberían entrar en 'GH DÚO'? Los colaboradores de 'Vamos a ver' hacen sus sugerencias: "Sería maravilloso"

¿Qué famosos deberían entrar en 'GH DÚO'? Los colaboradores hacen sus sugerencias
Cristina Tárrega, Kike Calleja y Omar Suárez cuentan qué parejas les gustaría ver en 'GH DÚO'. telecinco.es
Compartir

A un día de que 'GH DÚO' regrese a la parrilla con su cuarta edición, el reality empieza a calentarse fuera de la casa… y no precisamente por lo que ocurre dentro, sino por las expectativas que despierta su casting. Con el estreno fijado para el 8 de enero, la conversación gira en torno a una pregunta clave que, edición tras edición, lo cambia todo: ¿Qué famosos deberían cruzar la puerta como pareja? Y no es una cuestión baladí, 'GH DÚO' vuelve a apostar por lo que mejor sabe hacer: mezclar pasado, presente y emociones.

La lista oficial de concursantes ya confirmados —con nombres como Carmen Borrego, Belén Rodríguez o Antonio Canales— deja claro que esta edición no va a ser complaciente. Son perfiles con historia televisiva, relaciones cruzadas y suficiente bagaje como para que la convivencia no sea un mero trámite. Pero lejos de conformarse con lo anunciado, el debate ya se ha trasladado a los platós. Y ahí entra en juego otro elemento clave del universo 'GH': la especulación.

PUEDE INTERESARTE

Las parejas que deberían participar, según los colaboradores

Figuras como Cristina Tárrega, Kike Calleja o Omar Suárez, colaboradores de 'Vamos a ver', han sido algunos de los rostros a los que se les ha planteado esta cuestión, no tanto para confirmar nombres, sino para dibujar el tipo de edición que el público espera: reencuentros incómodos, alianzas inesperadas y dinámicas que trasciendan la simple convivencia. Los tres han opinado y lo han hecho en exclusiva para esta web.

No se trata solo de quién entra, sino de qué historia lleva consigo. Y ahí está la clave del formato: parejas que no siempre llegan en su mejor momento, relaciones que el tiempo no ha cerrado del todo y un encierro que actúa como catalizador.

PUEDE INTERESARTE

El 8 de enero la casa volverá a abrir sus puertas. Hasta entonces, el juego ya ha empezado… aunque todavía no sepamos quién moverá realmente las fichas. ¿Y a ti, a qué pareja te gustaría ver en la casa de Tres Cantos?

Dale play y únete al debate.

¿Quién será la pareja de Anita Williams en 'GH DÚO'? Los colaboradores de 'Vamos a ver' hacen sus predicciones

¿Quién será la pareja de Anita Williams en 'GH DÚO'? Los colaboradores de 'Vamos a ver' hacen sus predicciones
¿Quién será la pareja de Anita Williams en 'GH DÚO'? Los colaboradores de 'Vamos a ver' hacen sus predicciones

Nombres repetidos y alguna que otra sorpresa: los colaboradores de 'Vamos a ver' se mojan y hacen sus apuestas sobre la posible pareja de Anita Williams en 'GH DÚO'. Dale play.

La posible pareja de Antonio Canales en 'GH DÚO, según los colaboradores

¿Quién será la pareja de Antonio Canales en 'GH DÚO?: "La casera a la que le debía dinero"
¿Quién será la pareja de Antonio Canales en 'GH DÚO?: "La casera a la que le debía dinero"

Y ahora, ¿Quién será la pareja de Antonio Canales? Los colaboradores tienen sus teorías. Dale play y únete al debate.

Temas