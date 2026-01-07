GH DÚO 07 ENE 2026 - 17:52h.

Descubre dónde seguir todo lo que ocurrirá en la nueva casa del reality

Estos son los defensores de los primeros siete concursantes confirmados de la nueva edición de 'GH DÚO'

Compartir







El próximo jueves 8 de enero a las 21:45 horas, en Telecinco, comienza la cuarta edición de 'GH DÚO' que se inaugurará con los primeros concursantes confirmados: Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget y Sonia Madoc.

De la mano de Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi viviremos una nueva edición con las galas semanales, jueves y domingo respectivamente y complementadas de dos señales en directo con la casa, resúmenes diarios y votaciones gratuitas en Mediaset Infinity. Además de la última hora del reality y contenido exclusivo en Telecinco.es y redes sociales.

Dónde seguir la convivencia ‘dúo’

En televisión:

Podrás seguir 'Gran Hermano 20' en dos galas semanales, conducidas por Jorge Javier Vázquez los jueves y Ion Aramendi los domingos, bajo el título de ‘GH DÚO. Cuentas Pendientes’-.

En digital:

MEDIASET INFINITY:

Podrás vivir de cerca el reality más ansiado con sus dos señales en directo y en abierto desde la casa .

. Elige a quién expulsar mediante las votaciones a través de la app.

mediante las votaciones a través de la app. Disfruta de los resúmenes diarios en primicia.

en primicia. Las galas de los domingos mostrarán contenido exclusivo antes de emitirse en televisión.

TELECINCO.ES/GHDUO:

La convivencia, minuto a minuto , con la narración durante las 24 horas del día de lo que suceda en la casa llevada a cabo por el equipo de ‘minutadores’.

, con la narración durante las 24 horas del día de lo que suceda en la casa llevada a cabo por el equipo de ‘minutadores’. La última hora del reality , contenido extra , los mejores momentos de las galas y de los resúmenes diarios y la opción de ver en directo o a la carta cada entrega del formato.

, , los mejores momentos de las galas y de los resúmenes diarios y la opción de ver en directo o a la carta cada entrega del formato. El análisis diario de ‘El gato encerrado’.

En redes sociales: