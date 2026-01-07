Logo de telecincotelecinco
Cómo y cuándo ver 'GH DÚO': todo lo que necesitas saber

Cuándo ver 'GH DÚO'. Telecinco.es
El próximo jueves 8 de enero a las 21:45 horas, en Telecinco, comienza la cuarta edición de 'GH DÚO' que se inaugurará con los primeros concursantes confirmados: Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget y Sonia Madoc.

De la mano de Jorge Javier Vázquez e Ion Aramendi viviremos una nueva edición con las galas semanales, jueves y domingo respectivamente y complementadas de dos señales en directo con la casa, resúmenes diarios y votaciones gratuitas en Mediaset Infinity. Además de la última hora del reality y contenido exclusivo en Telecinco.es y redes sociales.

Dónde seguir la convivencia ‘dúo’

En televisión:

  • Podrás seguir 'Gran Hermano 20' en dos galas semanales, conducidas por Jorge Javier Vázquez los jueves y Ion Aramendi los domingos, bajo el título de ‘GH DÚO. Cuentas Pendientes’-.

En digital:

MEDIASET INFINITY:

  • Podrás vivir de cerca el reality más ansiado con sus dos señales en directo y en abierto desde la casa.
  • Elige a quién expulsar mediante las votaciones a través de la app.
  • Disfruta de los resúmenes diarios en primicia.
  • Las galas de los domingos mostrarán contenido exclusivo antes de emitirse en televisión.
TELECINCO.ES/GHDUO:

  • La convivencia, minuto a minuto, con la narración durante las 24 horas del día de lo que suceda en la casa llevada a cabo por el equipo de ‘minutadores’.
  • La última hora del reality, contenido extra, los mejores momentos de las galas y de los resúmenes diarios y la opción de ver en directo o a la carta cada entrega del formato.
  • El análisis diario de ‘El gato encerrado’.

En redes sociales:

  • La última hora de la convivencia y contenidos extra para los fans en los perfiles oficiales de ‘GH’: @ghoficial, en Facebook, X, Instagram y TikTok, y @ghmomentazos, en Facebook y X.
