GH DÚO 07 ENE 2026 - 17:41h.

¡Ya puedes conocer los primeros defensores de los siete concursantes confirmados!

Descubre todas las pistas de un nuevo concursante de 'GH DÚO': el regreso más esperado tras cuatro años alejado de la televisión

La cuarta edición de 'GH DÚO' llega mañana 8 de enero a las 21:45 horas, en Telecinco; y lo hace con una gala inaugural con los primeros concursantes confirmados Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Rodríguez, Carmen Borrego, Cristina Piaget, Sonia Madoc y un nuevo famoso que regresa tras cuatro años alejado de la televisión. Todos ellos comenzarán la convivencia junto al resto de sus compañeros.

Además de conocer en la propia gala con quienes formarán la pareja o trío, cada uno de ellos ha elegido quién les defenderá desde plató.

Los primeros concursantes confirmados ya tienen a sus defensores

Anita Williams. La influencer conocida por su participación en 'La isla de las tentaciones 8' junto al que era su pareja, José Carlos Montoya; y su trayectoria por 'Supervivientes 2025' ha elegido a su amiga Candela como su defensora.

La influencer conocida por su participación en 'La isla de las tentaciones 8' junto al que era su pareja, José Carlos Montoya; y su trayectoria por 'Supervivientes 2025' ha elegido a su amiga Raquel Salazar. Participante del exitoso formato de Cuatro 'Los Gipsy Kings' se ve embarcada en esta nueva aventura y lo hace de la mano de su hija Noemí Salazar, quién será su defensora en plató.

Participante del exitoso formato de Cuatro 'Los Gipsy Kings' se ve embarcada en esta nueva aventura y lo hace de la mano de su hija Antonio Canales. El bailaor de fama internacional vivió su primera experiencia en el reality más extremo de la televisión, 'Supervivientes 2021'. Manuel Jiménez, amigo y compañero lo defenderá en plató.

El bailaor de fama internacional vivió su primera experiencia en el reality más extremo de la televisión, 'Supervivientes 2021'. amigo y compañero lo defenderá en plató. Belén Rodríguez . La periodista y colaboradora de televisión experta en televisión aterriza por primera vez en el mundo del reality. Nacido en el seno de familia de periodistas e hija de la popular. Su amiga Esperanza Gracia será su defensora en plató.

. La periodista y colaboradora de televisión experta en televisión aterriza por primera vez en el mundo del reality. Nacido en el seno de familia de periodistas e hija de la popular. Su amiga será su defensora en plató. Carmen Borrego. Hija menor de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos, tras un breve paso por ‘Supervivientes 2024’, ‘GH DÚO’ comenzará su segunda experiencia en el mundo de la telerrealidad, una nueva aventura que “marcará un antes y un después” en su vida. En el reality seguirá la estela de su hijo, José María Almoguera , participante de ‘GH DÚO 3’ y su defensor en plató.

Hija menor de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos, tras un breve paso por ‘Supervivientes 2024’, ‘GH DÚO’ comenzará su segunda experiencia en el mundo de la telerrealidad, una nueva aventura que “marcará un antes y un después” en su vida. En el reality seguirá la estela de su hijo, , participante de ‘GH DÚO 3’ y su defensor en plató. Cristina Piaget . La actriz y top model participará en 'GH DÚO' debutando en un reality y con su amiga, Laura Arjona como su defensora.

. La actriz y top model participará en 'GH DÚO' debutando en un reality y con su amiga, como su defensora. Sonia Madoc. Conocida por su gran fama en su álbum 'Yo quiero bailar' junto a Sonia y Selena, participará en el reality por primera vez. Su primera experiencia será defendida desde plató por Jorge Moreno, periodista y colaborador de televisión.

Descubrimos el primer juego con acceso a la suite y los privilegios

Además de completar al lista de concursantes y confirmar quiénes formarán pareja o trío en el reality, se propondrá el primer juego a sus protagonistas con una prueba que pondrá en pantalla la habilidad y su destreza. Los ganadores podrán instalarse en la suite, una estancia especial de la casa con multitud de privilegios.