GH DÚO 07 ENE 2026 - 12:25h.

¿Quién se sumará a la lista de concursantes y comenzará la aventura el próximo jueves?

Listado oficial de concursantes confirmados de 'GH DÚO'

El jueves 8 de enero llega a Telecinco el gran estreno de la nueva edición de 'GH DÚO'. Anita Williams, Raquel Salazar, Antonio Canales, Belén Ro, Carmen Borrego, Cristina Piaget y Sonia Madoc, la última en ser confirmada, ya forman parte de la lista oficial de concursantes. ¿Quiénes completarán el casting de la que será la cuarta temporada del reality?

A tan solo unas horas de que arranque la gran gala inaugural, que comenzará este jueves a las 21:45 horas en Telecinco, os traemos las pistas de uno de ellos.

Alejado del amor y del mundo

Lleva cuatro años alejado de la televisión. Pero no solo eso. También del amor y del mundo. Ahora vuelve a la esfera pública para concursar en el reality de convivencia más famoso y darlo todo. Un regreso más que esperado, que tendrá lugar en la cuarta edición de 'GH DÚO'.