Almudena le ha contado a Darío que Cristina le llevó el anillo a su hoguera

Las palabras de Enrique en su entrada a la hoguera dejan en ‘shock’ a Andrea y Sandra Barneda: “No sé de qué habla”

Compartir







Durante su hoguera final, Darío ha descubierto durante un video que su tentadora favorita, Cristina, llevó el anillo de matrimonio con el que le iba a pedir a Almudena que se casara con él. La tensión y los enfrentamientos entre los dos malagueños han dejado algunos de los momentos más complicados e impactantes de la edición de 'La isla de la tentaciones 9'.

Almudena ha aprovechado la petición de la presentadora, Sandra Barneda, para hacerle alguna pregunta a su pareja, Darío. La malagueña no ha dudado y se ha dirigido a él para preguntarle: "¿Esa persona por qué me tiró aquí el anillo?", le decía ella refiriéndose a la hoguera en la que Cristina le enseño un anillo con el que Darío le iba a pedir matrimonio a Almudena al finalizar su experiencia en el programa.

Darío se ha quedado en 'shock' al conocer esta información y no ha sabido qué responder: "¿Tampoco sabes que ella me tiró el anillo?", recalcaba Almudena. La presentadora de 'La isla de las tentaciones 9' le ha enseñado a Darío el anillo: "Me dijo que tenías este anillo preparado para pedirme matrimonio", respondía ella.

"Lo compré y, eso demuestra que yo venía con intenciones de salir de aquí con ella", explicaba Darío. El malagueño se ha abierto y ha contado que tenía intención de salir con la que es su pareja y compartir una vida con ella: "No sabía que Cristina había traído el anillo. Eso no me ha gustado", reconocía muy sorprendido al conocer lo que pasó en la última hoguera de las chicas.