Enrique explota al entrar en la hoguera final de 'La isla de las tentaciones 9'

'La isla de las tentaciones 9' está llegando a su fin y lo hace con las tan esperadas hogueras finales, donde las parejas se enfrentan a la gran decisión que cambiará el destino de su relación por completo pondrá fin a su aventura por la República Dominicana. Después de ver en el pasado programa los tensos encuentros entre los solteros y solteras con los chicos y chicas donde pudieron resolver tres preguntas para despejar sus dudas previas a las hogueras, ha llegado el momento de descubrir la gran decisión.

Andrea y Enrique es otra de las parejas de la edición y pese a llevar poco tiempo dentro del reality, ambos tienen ganas de aclarar las dudas. Andrea se situaba sobre el taburete a la espera de que llegara él, su cara de ilusión se nublaba por completo al descubrir que Enrique aparecía cabizbajo. Y no solo eso, sin ni siquiera mirar a la cara a su pareja soltaba una tajante declaración que ponía en shock no solo a Andrea sino a la propia presentadora, Sandra Barneda.

"Buenas noches, Sandra. Me preguntaba si es aquí la boda de Andrea y Gerard", cuestiona Enrique; a lo que la presentadora sin pensarlo dos veces pregunta: "¿La boda?"; y él de nuevo responde la de Gerard y Andrea. Su pareja no ha podido evitar reaccionar: "Buenas noches a ti también. No sé de que boda habla, sinceramente. Igual es la tuya con Erika, que con ella fluyes y conmigo no". Ante esto asegura que "me parece una chica que ha estado muy bien conmigo".

Por otro lado, Barneda quiere descubrir el por qué de la fuerte entrada de Enrique. Él hace referencia a las constantes frases de Gerard durante la experiencia en la isla: "Lo que he estado escuchando es que se iban a ir a Asturias, se iban a casar", a lo que ella responde: "¿Lo decía yo? En ningún momento he hablado mal de ti ni he hecho planes, pero tu sí". De nuevo su pareja reitera: "Yo no he escuchado que lo negara y he visto cosas, tonteo".

Andrea se pronuncia ante la reacción de Enrique: "Me he dejado tentar y él me lo pidió"

Andrea recuerda que él le pidió que se pusiera a prueba de la tentación, por lo que explica: "¿Qué hemos venido a jugar a las pin y pon?", pero él la corrige: "No hemos venido a las pin y pon, pero se estaba hablando de casarse y tú te estabas riendo". Sin embargo, Andrea le aclara que no fue en el sentido de afirmación: "Me reía porque no entendía, me conoce de hace tres días y me hace gracia. Yo Sandra estoy flipando, sinceramente. No me imaginaba que entrada así, pienso que no tiene nada que reprocharme. Me he dejado tentar y él me lo pidió por favor porque sabe que para mí no es fácil porque tengo una dependencia muy grande hacia él, y todavía lo hago y le molesta".

Las explicaciones de Andrea no le son suficientes y confiesa que "una cosa es tentarse y jugar y otra hablar de amuletos y casarse. Creo que eso no es tentarse". La reacción de Andrea es una sonrisa, y Sandra le pregunta el motivo. Ella detalla que "me hace gracia porque me está hablando de cosas de Gerard. Yo en ningún momento he dicho nada".

Por último, Sandra le pregunta: "¿Pero tú lo has parado?", a lo que ella explica que "le he dicho que se baje de la nube. Obviamente si estoy a gusto con una persona voy a estar con él, como tú con Erika hablando de mi que me ha llamado loca y no la has parado".