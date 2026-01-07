Ana Carrillo 07 ENE 2026 - 18:14h.

Borja Silva, tentador favorito de Almudena Porras, se ha pronunciado sobre su enfrentamiento a Darío Linero en la hoguera de solteros

Las hogueras de solteros han estado llenas de reproches y rifirrafes entre miembros de las parejas y los tentadores. Darío Linero y Borja Silva, tentador favorito de Almudena Porras, no han sido una excepción: el malagueño ha explotado al escuchar al soltero poner en duda el momento en el que se habría dado cuenta de que sus sentimientos por la amiga de Sandra Barrios habían cambiado.

Darío le dijo que no sabía lo que había vivido en sus días en Villa Montaña como para cambiar de opinión y serle desleal a su novia, con la que llevaba once años de relación. Pero Borja le dijo que su único error no había sido traicionarla en el programa, sino decepcionarla fuera de él: "Dice que le faltaba cariño y detalles en su relación".

Tras la hoguera, han sido muchos los que han opinado sobre ella, tomando partido por uno o por otro en las redes sociales. El propio Borja ha reaccionado a la emisión de su enfrentamiento con Darío en un vídeo de TikTok en el que ha bromeado diciendo que es evidente que "se mascó la tensión" entre ellos.

Pero el onubense no se ha quedado ahí y ha lanzado una reflexión en la zona de comentarios de su post: "Hay que entender que es muy complicado estar ahí para ambas partes, no es una situación fácil para nadie, pero todos sabíamos dónde íbamos, espero al menos que hayáis disfrutado un poco, os quiero mucho familia".