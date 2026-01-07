Ana Carrillo 07 ENE 2026 - 17:02h.

Claudia Chacón ha escrito una carta abierta dirigida a sus compañeras tras la emisión de su despedida de Villa Playa

Cristina Cebral, tentadora de Darío, emite un comunicado tras su hoguera con Almudena en 'La isla de las tentaciones 9'

Compartir







Las esperadas hogueras finales de 'La isla de las tentaciones 9' se emitirán esta noche, miércoles 7 de enero, a las 21:45 en Telecinco. En el programa anterior se emitió las despedidas de los chicos y las chicas con sus tentadores favoritos y también entre ellos tras los emocionantes discursos de Sandra Barneda, que se encargó de clausurar Villa Playa y Villa Montaña.

"Aquí habéis vivido todo, descubierto decepciones, miedos, ilusiones y una parte de vosotras mismas que desconocíais, la fortaleza. Habéis vivido desde la verdad lo que no se atreve mucha gente, enfrentándoos a vuestros fantasmas y vuestros miedos. Siempre me demostráis que en el amor solo importa la vulnerabilidad, ser de verdad y eso es lo más difícil", les dijo la presentadora a las chicas, que se fundieron en un abrazo tras la clausura de la villa en la que han vivido la experiencia que ha cambiado sus vidas.

Tras la emisión de ese emocionante momento, Claudia le ha querido escribir una carta abierta que ha difundido en Instagram a todas sus compañeras, a Almudena Porras, Sandra Barrios y Andrea Canel, pero también a las que abandonaron antes la experiencia: Nieves Tristán y Mayeli Díaz.

La mallorquina ha asegurado que sus compañeras son "lo mejor" que se lleva de la experiencia y es que ya las considera "amigas", unas amigas con las que siente muy agradecida: "Gracias por cada momento juntas, por no juzgarnos, por ayudarnos y sernos sinceras, por darnos fuerzas y por saber ver las debilidades y las virtudes de cada una de nosotras".

"No he podido dejar de llorar al ver todo lo que hemos construido, os quiero muchísimo", han sido las palabras que le ha dirigido a sus compañeras, con las que considera que ha formado "una familia" gracias a la experiencia que han vivido juntas en Villa Playa.