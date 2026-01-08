La reacción de Lucía al momento de Manuel y Anita en 'GH Dúo': "He visto tonteo"

Gran Hermano 08 ENE 2026 - 23:40h.

Anita y Manuel se vuelven a ver en la casa de 'GH Dúo' y Jorge Javier sorprende con su predicción

Jorge Javier Vázquez alucina al descubrir en 'GH DÚO' los regalos de Reyes que ha tenido María, 'La Jerezana', en casa de Carmen Borrego: "¿Cuánto tiempo llevas con su hijo?"

El esperado reencuentro entre Manuel y Anita en 'GH Dúo' no ha pasado desapercibido y ya está dando mucho de qué hablar dentro y fuera de la casa. Desde los primeros minutos juntos, la química entre ambos fue evidente, hasta el punto de que Jorge Javier Vázquez no dudó en mojarse y lanzar su predicción en pleno directo: para él, habrá un acercamiento entre los dos.

“Yo tengo bastantes cualidades de visionario”, aseguró el presentador tras observar sus miradas, bromas y la naturalidad con la que se dirigían el uno al otro. Aunque Manuel se apresuró a matizar que no pasaría “nada” en el plano sentimental, sí dejó claro que está abierto a una relación cordial y de amistad con Anita, insistiendo en que nunca cierra la puerta a nadie. Un discurso que, lejos de enfriar el ambiente, avivó aún más las sospechas de Jorge Javier, que siguió señalando pequeños gestos de complicidad, como el hecho de que Manuel la llame “Ana”, un apelativo cargado de cercanía y significado personal para él.

El momento fue subiendo de tono entre risas, recuerdos compartidos y bromas privadas que reforzaban la sensación de conexión: “Lo queráis o no, estáis destinados a permanecer juntos”, llegó a decir el presentador, proclamándolos simbólicamente como “pareja de Gran Hermano Dúo”, aunque fuera en clave de show.

Pero si alguien tenía una visión clara desde fuera era Lucía, ex pareja de Manuel, que apareció para completar el triángulo. Lejos de mostrarse sorprendida, fue tajante al ser preguntada por lo que había visto desde plató: “Yo he visto tonteo”. Para Lucía, la escena dejaba poco lugar a dudas. Según el análisis de los colaboradores, Anita todavía estaría dolida, mientras que Manuel se muestra “muy sobrado y ya de vuelta de todo”, una combinación que, a su juicio, se percibe claramente en la forma en la que interactúan.

"Los reyes me han traído carbón"

A pesar de este tonteo visto en plató, Manuel y Anita protagonizaron un cara a cara mucho más tenso de lo esperado. Él intentó restar importancia al pasado, aseguró no guardar rencor y se mostró dispuesto a pedir perdón si le hizo daño, insistiendo en que no quiere una convivencia complicada. Anita, por su parte, dejó claro que hay muchas cosas que le molestaron y que el malestar sigue presente: "Los reyes me han traído carbón", bromeaba.

Entre risas nerviosas, reproches y pullas, ambos asumieron que deberán entenderse como compañeros de dúo, aunque la incomodidad fue evidente. El momento se completó con unas declaraciones previas de Manuel, en las que afirmaba que Gran Hermano “lo muestra todo” y que prefiere tener a sus “enemigos cerca”, palabras que ahora cobran más sentido tras este primer choque dentro de la casa.