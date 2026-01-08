Antía Troncoso 08 ENE 2026 - 23:18h.

La colaboradora de televisión y su hijo José María Almoguera recuerdan cómo 'GH DÚO' fue clave en su reconciliación

Carmen Borrego, colaboradora y directora de programa de televisión, comienza su aventura en 'GH DÚO'. La hija menor de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos entra a la casa de Tres Cantos con mucha ilusión y ganas de enfrentarse a este nuevo reto en su vida. Pero antes de conocer a sus compañeros y, en especial, al famoso que concursará con ella, su hijo José María Almoguera se despide de ella y le da un importante consejo.

La pequeña de las Campos era la primera concursante en entrar a la casa y hablar con Jorge Javier Vázquez, a quien le contaba el cariño tan especial que le guarda a este programa, debido a que la participación de su hijo, José María Almoguera, en la pasada edición del concurso fue clave en su reconciliación con él.

"En el momento que entró José María a GH DÚO no estábamos bien", comenzaba explicando Carmen Borrego antes de que el presentador le interrumpiese: "¿Por qué no se lo cuentas a él?" En ese momento, el hijo de la concursante entraba por la puerta para sorprender a su madre y darle un último consejo antes de separarse de ella durante el tiempo que dure su concurso.

La dulce despedida de Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera

Muy feliz por poder ver a su hijo antes de encerrarse en la casa, Carmen Borrego comentaba: "La mejor sorpresa que me podríais haber dado. Ya lo dije en su momento, el entró en un momento fastidiado para los dos pero, oye, la magia de 'GH DÚO' que me hizo verlo y verlo y verlo... Y ya lo quería, pero empecé a quererlo más". Unas bonitas palabras a las que su hijo añadía: "Que lo que ha unido GH, no lo separe nadie".

Madre e hijo solo llevan un par de horas separados, pero ya están notando mucho la falta del otro: "La echaba de menos ya en estás dos horas sin verla", confesaba José María. Asimismo, el hijo de Carmen Borrego aconsejaba a su madre desde su propia experiencia en este reality: "Que viva la experiencia porque es una experiencia única, sé tú misma y diviértete como te diviertes en casa con nosotros, que al final nosotros nos divertiremos contigo en casa".

"Estoy nerviosa. Tengo el corazón a 100 por hora", le decía la concursante a su hijo a lo que este le respondía: "Llegará un momento que está será tu casa". Tras este especial encuentro, Carmen Borrego y José María Almoguera se despedían con un tierno beso en la mejilla y esperando que su reencuentro sea lo más tarde posible.