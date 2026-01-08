Pedro Jiménez 08 ENE 2026 - 22:42h.

La cuarta edición de 'GH DÚO' ya está aquí y con ello, su flamante estreno de la mano de Jorge Javier Vázquez y con un total de ocho concursantes ya confirmados por el programa. Las sorpresas se sucederán a lo largo de toda la gala emitida por Telecinco este jueves, pero ya en el comienzo ha habido una que nos ha dejado a todos boquiabiertos: María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez, ganadoras de la primera y segunda edición del reality respectivamente, han reaparecido en plató como lo que son, unas auténticas "reinas".

Al entrar las dos televisivas, Jorge Javier Vázquez ha llevado a ambas al centro del plató y estas se han mostrado muy pero que muy ilusionadas de dar el pistoletazo de salida a este gran estreno de 'GH DÚO 4'. En primer lugar, María Jesús Ruiz ha señalado que está muy emocionada, en parte porque este jueves "se desvelan todos los secretos de 'Gran Hermano Dúo'". Lucía Sánchez, por su parte, ha confesado también lo feliz que está de regresar al lugar que "le cambió la vida".

Unas palabras que han chocado con el paso -como bien ha recordado- que tuvo María Jesús Ruiz por la antigua y mítica casa de Guadalix de la Sierra: "Yo regular... tuve bastantes turbulencias". Y eso que, como bien le ha dicho Jorge Javier Vázquez, la ganadora de la primera edición de 'GH DÚO' se llevaba por entonces bien con su madre: "Ahora también me sigo llevando. Ha habido un momento de pleito y de cosas pero ya estamos divinamente. Las Navidades con ella súper bien".

Además, la modelo y actriz ha recordado un momentazo del pasado, después de que Jorge Javier Vázquez se lo recordase, en donde su madre se cabreó un día en plató y pronunció su mítico y viral: "¡A chu*****!". El presentador no ha podido evitar partirse de risa, tras lo que ha procedido a imitar lo que fue un momentazo que causó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Las 'reinas' se someten a una dura prueba en 'GH DÚO'

Esta misma tarde de estreno, María Jesús Ruiz y Lucía Sánchez han estado en la casa de Tres Cantos testando la prueba para conseguir la ansiada y cotizada suite.... y no lo han pasado bien. La prueba a la que se han sometido las 'reinas' ha sido más dura, quizás, de lo que ellas se esperaban.

¿Quieres ver las imágenes, al completo, de la prueba a la que se han sometido las dos exganadoras de 'GH DÚO'? ¡dale play al vídeo y no te pierdas nada!