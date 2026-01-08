Jorge Javier Vázquez alucina al descubrir en 'GH DÚO' los regalos de Reyes que ha tenido María, 'La Jerezana', en casa de Carmen Borrego: "¿Cuánto tiempo llevas con su hijo?"
María, 'La Jerezana', habla en plató durante el estreno de 'GH DÚO' con Jorge Javier Vázquez
El mensaje de María Sánchez 'La Jerezana' ante la entrada de su suegra, Carmen Borrego, en 'GH DÚO': "No os..."
María Sánchez, 'La Jerezana', se sentaba en el plató en el estreno de 'GH DÚO' en calidad de familiar de Carmen Borrego, una de las concursantes que forman la lista de confirmados de esta edición.
Jorge Javier Vázquez aprovechaba un momento del directo para hablar con la nuera de Carmen Borrego para preguntarle por los regalos que ha recibido en casa de su suegra por los Reyes Magos. Lo que ella le confesaba y el presentador reaccionaba: "¿Ya? ¿Pero cuánto tiempo llevas con su hijo?"
María, 'La Jerezana', revela los regalos de Reyes Magos que ha recibido en casa de Carmen Borrego
Ella le explicaba el motivo de este regalo y le daba algunos detalles concretando en lo que había recibido en casa de la madre de su pareja, José María Almoguera, lo que Jorge Javier escuchaba muy atento: "Qué bonito, muy bien".
Además, el presentador quería saber más y le preguntaba por el coste de esto: "¿Cuánto crees que se ha gastado?" Pero ella le recordaba que no tiene más información sobre esto: "No lo sé, ya sabes que los Reyes son magos".