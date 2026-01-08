GH DÚO Madrid, 08 ENE 2026 - 22:30h.

Así es la nueva casa de 'GH DÚO': más supervivencia y menos comodidad

Ya está aquí 'Gran Hermano Dúo 4'. Con ello, empieza también la convivencia en una nueva casa que nada tiene que ver con la anterior. Carmen Borrego, Anita Williams, Raquel Salazar o Mario Jefferson, entre otros, se van a ver obligados a vivir en unas innovadoras condiciones en el 'reality' de Telecinco. Jorge Javier Vázquez, el presentador del programa, anunciaba en directo qué es lo que se iban a encontrar los concursantes.

"La casa ha cambiado. Era preciosa, con un invernadero y salón espectacular, una habitación con todas las comodidasdes para descansar. Parte de ella es historia, ha cambiado a peor", comienza diciendo como podemos ver en el vídeo que acompaña a esta noticia. "El invierno ha llegado a Tres Cantos", apostillaba para comenzar hablando de las condiciones exactas que se encontrarán los celebrities.

Todo sobre la nueva casa de 'GH DÚO'

Tal y como explica Vázquez, los granhermanos deberán sobrevivir en un "campamento de montaña". "La incomodidad será su fiel compañero", agrega el presentador.

Todos tendrán "comida de supervivencia". En la casa también habrá "cajas militares" con lo "imprescindible". Jorge Javier relata qué comerán. "Sopa de sobre, latas de guisados, polvos isotónicos, crema de melocotón... no será fácil sobre todo para algunos", avanza.

Para dormir, también deberán enfrentarse a unas duras condiciones. "Adiós a los duros camastros: almohadas como rocas. Por las noches no van a dormir, van a sufrir", señala. También existirán problemas para tener la ropa que deseen. "Los que no consigna la 'suite' se quedarán sin maleta. Se quedarán con la ropa que les coja en esos petates que estamos viendo", explica.

La suite de la que hace referencia Jorge Javier es la "joya de la corona", una habitación a la que accederán muy pocos tras superar las pruebas.