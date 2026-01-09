En exclusiva para esta web, María Sánchez ‘La Jerezana’ se pronuncia en plató sobre la entrada de Carmen Borrego en ‘GH DÚO’ y responde a preguntas clave sobre la participación de su suegra en el reality

La cuarta edición de GH Dúo ya está en marcha y una de las entradas más comentadas de la gala inaugural ha sido la de Carmen Borrego, que vivió un emotivo reencuentro con su hijo, José María Almoguera, nada más cruzar la puerta de la casa. Tras este momento, en plató y en exclusiva para esta web, hemos hablado con María Sánchez 'La Jerezana', pareja de José María Almoguera, cuyo amor se fraguó en la anterior edición de 'GH DÚO', y quien ha respondido a nuestras preguntas relacionadas con la participación de su suegra en el reality.

Durante la entrevista, María ha sido preguntada por la faceta de Carmen Borrego que podría sorprender más dentro de la casa, porque la andaluza cree que veremos a la "Carmen de casa" que es una persona muy extrovertida y graciosa. Sus respuestas, en el vídeo que encabeza esta noticia.

Carmen Borrego afronta esta nueva experiencia televisiva con el objetivo de mostrarse tal y como es y vivir el concurso sin etiquetas. Mientras tanto, ‘GH DÚO’ ya ha arrancado con una gala conducida por Jorge Javier Vázquez, en la que se han ido desvelando los primeros concursantes y las primeras dinámicas de la edición.

Dale play al vídeo para ver las bonitas palabras de María Sánchez 'La Jerezana' ante la entrada de su suegra, Carmen Borrego, en 'GH DÚO'.

Todas las miradas están puestas en la convivencia entre Carmen Borrego y Belén Rodríguez en 'GH DÚO', dos amigas históricas cuya relación quedó muy dañada tras un mediático conflicto en 2022. Sin embargo, todo apunta a que ambas entran reconciliadas en la casa de Tres Cantos… y con ganas de pasar página.

Ha sido Pepe del Real quien ha adelantado en exclusiva para esta web cómo cree que será la relación entre ambas dentro del reality. Lejos de pronosticar un choque frontal, el colaborador se ha mostrado optimista. Dale play para conocer su opinión.