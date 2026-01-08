Ana Carrillo 08 ENE 2026 - 20:26h.

María Sánchez 'La Jerezana', novia de José María Almoguera, ha reaccionado a la participación de Carmen Borrego en 'GH DÚO'

Carmen Borrego es una de las concursantes confirmadas para la cuarta edición de 'GH DÚO', que arranca este jueves 8 de enero a las 21:45 en Telecinco con una gala de estreno por todo lo alto en la que se conocerán a todos los concursantes.

La hermana de Terelu Campos ha escogido como su defensor en plató a su hijo, José María Almoguera, que participó en la edición anterior y es una experiencia que nunca olvidará porque, además de ser su primer reality, conoció a la que a día de hoy es su su novia, María Sánchez 'La Jerezana', la mujer que le hizo recuperar la ilusión tras la separación de la madre de su hijo, Paola Olmedo.

María 'La Jerezana' ha contado en muchas ocasiones que se lleva genial con su suegra, que también ha presumido en los platós de su buena relación con su nuera actual tras los sonados desencuentros con Paola Olmedo, con la que ahora tiene una relación cordial por el bien de la persona que tienen en común.

La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha querido mostrarle a su suegra su apoyo público a través de Instagram, donde ha animado a sus seguidores a no perderse el gran estreno de 'GH DÚO': "¡Ya no queda nada! No os lo perdáis esta noche en Telecinco".