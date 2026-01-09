Lara Guerra 09 ENE 2026 - 23:46h.

Belén Rodríguez habla en 'GH DÚO' con Carmen Borrego sobre su amistad

Belén Rodríguez y Sonia Madoc protagonizan el primer conflicto de 'GH DÚO' por la tapa del váter: "¿Me estás llamando maleducada?"

Las primeras horas de 'Gran Hermano Dúo' están siendo de lo más moviditas. Los concursantes ya tratan de adaptarse a la que va a ser su nueva casa y a sus nuevos hábitos junto a todo el grupo. Asimismo, comienzan las pruebas semanales con las que conseguirán ansiados privilegios; sin embargo, la de esta semana parece haber revolucionado un poco la convivencia especialmente entre Manuel.

Durante la prueba, era el turno de Carmen Borrego y John para subir a la montaña, en este momento recibe las preguntas de Belén desde la base. En una de ellas, las dos hablan sobre cómo es su relación y en este momento, Manuel Rodríguez le ha preguntado a Belén si le había invitado a su último cumpleaños, a lo que la periodista confiesa: "Al último no me ha invitado". Ante esto, Borrego, que no había escuchado bien la pregunta vuelve a pedir que digan lo que han comentado y sin dudarlo responde tajante: "¿Cómo te voy a invitar si no lo he celebrado?".

Manuel, preparado para meter caña entre las compañeras se ríe a carcajadas de la situación mientras que, Carmen sigue justificándose: "Perdona, hice un cocido en mi casa", le recuerda. Sin embargo, sin estar conforme la concursante le responde: "Sí, tres meses después", a lo que de nuevo, la hija de María Teresa Campos le explica que "era cuando podíais vosotros, si puse 500 fechas o ¿no te he invitado al cocido?". De nuevo, Belén salta contra la concursante para recriminarle que eso fue una comida sin más: "Me has invitado a una comida en tu casa, no a tu cumpleaños".

Carmen Borrego, molesta con Manuel: "Tú quieres meter cizaña entre las dos"

"Dije un día y no podía uno, dije otro y no podía otro, y al otro no podía Maroto el de la moto", asegura de manera cómica. Tras esto, Rodríguez se dirige a Manu para decirle que tenía razón: "Es que ahí le has dado. Ahora pregúntale el motivo por el que no me invitó al cumpleaños".

"A lo mejor en los anteriores estábamos enfadadas", explica Borrego. Carlos Lozano intenta continuar con la prueba, pero el que fuera pareja de Lucía trata de seguir adivinando lo que ha ocurrido entre ellas y esto a Carmen no le ha hecho gracia: "¿Por qué no te pones a hacer un cuestionario en pijama o algo? ¿Quieres que nos cabreemos? Estás ahí pinchando y pinchando y dale que te pincha ¿Quieres que te pinche yo a ti? A ti te gusta que te pinchen y pinchar. Tú quieres meter cizaña entre las dos ¿no? Pues ándate con cuidado", zanja la hermana de Terelu.

