Laura Ceballo 09 ENE 2026 - 19:24h.

Las concursantes han tenido un desencuentro en el baño de la casa de Tres Cantos

Carmen Borrego y Belén Ro acercan posturas en 'GH DÚO' y esta confiesa su verdadera relación con Terelu Campos: "Lo nuestro ha causado mucho dolor"

Tras la gran gala de estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO', sus protagonistas ya se encuentran conviviendo en la casa de Tres Cantos. Todos los concursantes confirmados disfrutan de sus primeras horas en el reality, aunque algunos de ellos ya han protagonizado los primeros desencuentros. Especialmente Belén Rodríguez y Sonia Madoc.

Todo ha comenzado por un pequeño detalle en el baño. Belén Ro no es partidaria de que la tapa del váter se deje abierta, y no ha dudado en decírselo a sus compañeros. Y, mientras la colaboradora de televisión repetía que la tapa del váter tiene que dejarse cerrada, Sonia ha decidido tomar parte y pronunciarse: "Que sí, que me parece bien que pongamos unas normas, pero me refiero...".

Esto ha despertado un debate entre todos los presentes, entre ellos Mario Jefferson y Carlos Lozano, que admitían que tampoco suelen bajar la tapa tras hacer sus necesidades. Belén explicaba que no se trataba de una norma, si no de lógica y "educación". Ha sido entonces cuando Sonia ha estallado: "¿Me estás llamando maleducada?".

Pero, efectivamente, las palabras de Belén no iban exclusivamente para ella, si no para todos aquellos que también han dejado la tapa abierta desde su llegada a la casa de 'GH DÚO': "No, a ti y a todos. Vamos a ver, que no son unas normas que nos tengamos que inventar. Yo en mi casa lo aprendí desde que era pequeña".

