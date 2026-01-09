Antía Troncoso 09 ENE 2026 - 02:23h.

El bailaor comparte los detalles de su conversación privada con los reyes de España y desvela una información inesperada sobre ellos

Antonio Canales, bailaor de flamenco, llegaba a la casa de 'GH DÚO' haciendo una entrada triunfal llena de ritmo y muchas palmas. El exconcursante de 'Supervivientes', que se enfrenta a esta nueva aventura con muchas ganas de vivir la experiencia y hacerse con el premio, protagonizaba un momentazo al desvelar el contenido de la conversación íntima que ha mantenido con la Casa Real. ¡Descubre de qué se trata!

Premio nacional de danza y uno de los mayores representantes del flamenco a nivel internacional, Antonio Canales entra a la casa de Tres Cantos dispuesto a seguir taconeando fuerte. Algo que hacía ya desde el primer momento, pues el sevillano se reunía con sus compañeros realizando una demostración impecable de sus dotes como bailaor.

Aunque, en el concurso, Antonio Canales quiere demostrar que es mucho más que un bailaor y mostrar a la audiencia todas sus facetas. Por este motivo, no dudaba en sincerarse en su video de presentación sobre el episodio más duro de su vida: su adicción. En este momento tan oscuro de su vida, el de Sevilla agradece que Mediaset apareciese en su vida, dándole la oportunidad de participar en 'Supervivientes'.

Antonio Canales desvela una información inesperada de la Casa Real

En la gala de estreno, Antonio Canales sorprende al desvelar el contenido de una de sus conversaciones íntimas con la Casa Real, en concreto, con el rey. Un tema sobre el que le preguntaba Jorge Javier Vázquez y sobre el que el bailaor compartía todos los detalles: "Fue en Pamplona. Estábamos recogiendo la Medalla al Mérito de las Bellas Artes y ya nos habían hecho toda la entrega, y estábamos con la presidenta de la Comunidad Floral, el rey, la reina, mi hija y yo", comenzaba relatando.

Durante ese momento en 'petit comité' con los reyes, Antonio Canales revelaba que el rey le preguntó sobre 'Supervivientes' y si realmente se pasa tanta hambre en el programa: "Me dio un golpe de risa", aseguraba. Pero no solo esto, sino que, además, el bailaor compartía que la reina Leticia también se le acercó para decirle que lo vio tirándose del helicóptero. "Hubo un momento que pensé: "Pues son humanos como toda la gente, ven Telecinco"", señalaba.

Tras dar a conocer esta información inesperada sobre los reyes, Antonio Cañales añadía: "Si me está viendo su majestad sabe que no estoy diciendo algo fuera de protocolo. Fue real y no creo que le importe. También el rey emérito y Sofia me veían cuando estaba haciendo 'Mira quién baila' y lo hicieron público".