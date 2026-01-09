Pedro Jiménez 09 ENE 2026 - 02:18h.

Jorge Javier Vázquez y Raquel Salazar se han reencontrado este jueves durante el gran y esperado estreno de 'GH DÚO 4' después del desencuentro que mantuvieron hace ya muchos años y que el propio presentador de Telecinco se ha encargado de recordarle tanto a la concursante como a todos los espectadores. Un encuentro que tuvo lugar el 12 de septiembre de 2019 en el plató de 'GH VIP 7' y que, según ha confesado Jorge Javier Vázquez a modo de broma, lleva "grabado a fuego en su corazón".

Y es que ambos mantuvieron un tensísimo enfrentamiento después de que Jorge Javier Vázquez escuchara todo lo que Raquel Salazar -colaboradora en aquel momento en 'GH VIP 7' como defensora de su hija Noemí Salazar- había dicho sobre el programa después de que el micrófono se quedara por abierto. Esto generó un momento de disputa entre los dos que generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

Pues bien, ya en pleno directo, Raquel Salazar ha bromeado: "No fue para tanto. Yo tengo trifulcas más grandes a diario con mi hija y mi marido, y luego duermo con él". Jorge Javier ha reconocido que, al saber que la madre de Noemí Salazar concursaría este año en 'GH DÚO', y recordar entonces la famosa bronca, le pasó lo de a ella: "No me acordaba y tuve que buscarlo en vídeo".

Además, la concursante de 'GH DÚO' ha confesado que pensaba que "le había hecho más": "¿Sabes qué pasa? Que cuando la gente le quiere dar bombo a algo. Ahora, ¡nos subieron un montón los seguidores!", ha bromeado.

Por último, Jorge Javier le ha mencionado el cojín que llevaba, en donde aparece un perro ya fallecido de Raquel Salazar, y el presentador de Telecinco ha desvelado que él también ha sufrido la pérdida de dos perros: "En cuestión de un mes y medio se me han ido dos muy mayores".

Así ha sido la vida de Raquel Salazar desde aquel entonces

Ambos han bromeado asegurando que están más jóvenes ahora que antes y Jorge Javier le ha preguntado a la concursante qué tal le ha ido en estos seis años que han pasado desde que los dos coincidieran en plató: "He sido como una montaña rusa. Me ha ido muy bien. Te tengo que contar un montón de cosas... pero como voy a estar hasta la final tengo que ir dosificándome".