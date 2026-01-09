La íntima amiga de Belén Rodríguez, concursante de 'GH DÚO' ha concedido una entrevista para hablar de lo que veremos de la colaboradora dentro del reality

Dos exganadoras, muchas claves: lo que nos han contado Lucía Sánchez y María Jesús Ruiz sobre 'GH DÚO'

La cuarta edición de 'GH DÚO' ha dado su pistoletazo de salida con una primera gala de infarto donde hemos conocido la lista con los concursantes oficiales que formarán los dúos y tríos que intentarán alzarse con la victoria. Los participantes de la casa más famosa de la televisión conocieron a sus parejas de concurso con los dos tríos formados por Manuel González, su hermana Gloria y Anita Williams, y Belén Rodríguez, Carmen Borrego y John Guts.

Las palabras de Esperanza Gracia sobre su íntima amiga, Belén Rodríguez

Belén Rodríguez se define a sí misma como una fanática de los realities y lo cierto es que la colaboradora televisiva es toda una experta en este tipo de formatos y ahora, por primera vez, experimentará en sus propias carnes lo que es exponerse a la audiencia y a la opinión pública. Como defensa contará con una gran aliada en plató, la experta en el horóscopo y los astros, Esperanza Gracia. Con ella hemos charlado en exclusiva desde esta web y nos ha revelado qué faceta de su compañera nos darán mejor impresión y qué fue lo último que habló con ella antes de entrar a concursar junto a Carmen Borrego.

María 'La Jerezana' define a la Carmen Borrego que veremos dentro de 'GH DÚO'

Durante las pausas de publicidad pudimos hablar en exclusiva con María 'La Jerezana' que recuerda con gran cariño su paso por 'GH DÚO' donde volvió a sentir ilusión y se enamoró de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, actual concursante del formato. La andaluza ha sido entrevistada en plató para valorar la participación de su suegra en el reality y destacó que dentro de la casa veremos una versión genuina de Carmen Borrego: “De verdad, cercana y muy cariñosa”, además de extrovertida y con un punto de humor que, según ‘La Jerezana’, sorprenderá a la audiencia.

La conversación también abordó la convivencia que podrá darse en la casa entre Carmen y Belén Rodríguez, otra concursante cuyo vínculo con Borrego ha tenido altibajos en el pasado mediático. A pesar de las dificultades históricas, todo apunta a que ambas entran con la intención de dejar atrás viejas rencillas y convivir de la mejor manera posible, aunque conscientes de que no siempre estarán de acuerdo.

