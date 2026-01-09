Las dos exganadoras de 'GH DÚO' se sientan en plató y hablan en exclusiva sobre el arranque del reality, los errores más comunes al entrar en la casa y las claves que pueden marcar el concurso desde el primer día

¿Qué famosos deberían entrar en 'GH DÚO'? Los colaboradores de 'Vamos a ver' hacen sus sugerencias: "Sería maravilloso"

Compartir







El estreno de la cuarta edición de 'GH DÚO' ha contado con dos rostros muy especiales para los seguidores del formato. Lucía Sánchez y María Jesús Ruiz, ganadoras de ediciones anteriores del reality, han regresado al plató en una noche clave para el arranque de la nueva temporada. Ambas han vivido desde dentro la experiencia del concurso, han levantado el maletín y saben mejor que nadie lo que supone enfrentarse al encierro, a la convivencia y al juicio constante del público. Por ello, su presencia en la gala de estreno no ha pasado desapercibida ya que ha sido uno de los grandes reclamos del plató, y ambas han hablado en exclusiva para esta web.

Dos exganadoras, dos miradas expertas sobre el concurso

Lucía Sánchez y María Jesús Ruiz se han convertido en voces autorizadas del formato, capaces de analizar el juego desde una perspectiva que solo da haber pasado por la casa. Desde el primer momento, su papel ha sido el de observar, anticipar y poner sobre la mesa las claves que pueden marcar el rumbo de esta cuarta edición.

Al entrar las dos televisivas, Jorge Javier Vázquez ha llevado a ambas al centro del plató y estas se han mostrado muy pero que muy ilusionadas de dar el pistoletazo de salida a este gran estreno de 'GH DÚO 4'. En primer lugar, María Jesús Ruiz ha señalado que está muy emocionada, en parte porque este jueves "se desvelan todos los secretos de 'Gran Hermano Dúo'". Lucía Sánchez, por su parte, ha confesado también lo feliz que está de regresar al lugar que "le cambió la vida".

En exclusiva para esta web, ambas han hablado sobre lo que supone volver a 'GH DÚO' desde fuera, ya sin la presión del encierro pero con la memoria muy viva de todo lo que se siente al cruzar esa puerta por primera vez. También han reflexionado sobre los errores más habituales al empezar el concurso, el peso de la estrategia frente a la naturalidad y qué tipo de concursante suele conectar más con el público.

El estreno de 'GH DÚO 4', bajo la lupa de quienes ya ganaron

Aunque todavía es pronto para señalar favoritos, las dos exganadoras coinciden en que el arranque del reality es determinante. Las primeras decisiones, las primeras alianzas y la manera de afrontar la convivencia pueden marcar el camino de los concursantes desde el primer día. Su participación en el estreno refuerza la conexión del programa con su historia y con los seguidores más fieles del formato, que han podido volver a ver juntas en plató a dos mujeres que dejaron huella en 'GH DÚO'.

Con la cuarta edición ya en marcha, la presencia de Lucía Sánchez y María Jesús Ruiz promete seguir dando titulares y análisis a lo largo de las próximas galas, aportando esa mirada experta que solo tienen quienes saben lo que significa ganar el reality más intenso de la televisión.

Dale play y disfruta con sus respuestas.

¿Qué famosos deberían entrar en 'GH DÚO'? Los colaboradores de 'Vamos a ver' hacen sus sugerencias: "Sería maravilloso"

Figuras como Cristina Tárrega, Kike Calleja o Omar Suárez, colaboradores de 'Vamos a ver', han sido algunos de los rostros a los que se les ha planteado esta cuestión, ¿Qué famosos les gustaría ver en la casa de 'GH DÚO'? No para confirmar nombres, sino para dibujar el tipo de edición que el público espera: reencuentros incómodos, alianzas inesperadas y dinámicas que trasciendan la simple convivencia. Los tres han opinado y lo han hecho en exclusiva para esta web. Dale play.