A pocos instantes de que arranque una nueva edición de 'GH DÚO', todas las miradas están puestas en la convivencia entre Carmen Borrego y Belén Rodríguez, dos amigas históricas cuya relación quedó muy dañada tras un mediático conflicto en 2022. Sin embargo, todo apunta a que ambas entran reconciliadas en la casa de Tres Cantos… y con ganas de pasar página.

Ha sido Pepe del Real quien ha adelantado en exclusiva para esta web cómo cree que será la relación entre ambas dentro del reality. Lejos de pronosticar un choque frontal, el colaborador se ha mostrado optimista.

Eso sí, Pepe del Real ha matizado que todo dependerá del estado de ánimo de Carmen Borrego: “Carmen es una tía guay, yo la quiero un montón, pero como se levante con el pie izquierdo… ya la tenemos”. En cuanto a Belén Rodríguez, el colaborador ha celebrado su salto “al otro lado” de la televisión: “Ahora podremos darle caña a Belén Ro… como se merece”.

Una amistad rota tras más de 30 años

La entrada conjunta de Carmen Borrego y Belén Rodríguez en ‘GH DÚO’ supone, en la práctica, la confirmación de que su relación está prácticamente recompuesta tras una crisis que se remonta a 2022. Fue entonces cuando Carmen aseguró en televisión que había llegado a sentir “miedo” de su amiga debido a sus cambios de actitud, unas declaraciones que dinamitaron una amistad de más de tres décadas.

Belén Rodríguez no encajó bien esas palabras y decidió cortar toda relación con Carmen, bloqueándola incluso en su teléfono móvil. A partir de ahí, el conflicto se alimentó con nuevos episodios televisivos y con la implicación indirecta de otros miembros del clan Campos.

¿Paz duradera o calma antes de la tormenta?

Ahora, reconciliadas y convertidas en concursantes oficiales de ‘GH DÚO’, ambas se enfrentan a una convivencia las 24 horas del día, bajo la atenta mirada de la audiencia. La gran incógnita es si esta tregua resistirá la presión del reality o si los fantasmas del pasado volverán a salir a la luz en la casa de Tres Cantos. Por el momento, los pronósticos son optimistas… pero en ‘GH DÚO’ todo puede cambiar en cuestión de minutos.

